Fostul ministru Bogdan Niculescu Duvaz a murit la varsta de 70 de ani.



Fost ministru in Guvernele Petre Roman, Victor Ciorbea si Adrian Nastase, Niculescu Duvaz a intrat in politica in 1990.

De asemenea, a fost secretar al Frontului Salvarii Nationale si a facut parte din Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala.

In perioada iunie 1990 - septembrie 1991 el a fost in funtea Ministerului Tineretului si Sportului, noteaza antena3.ro.