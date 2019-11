Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative (SNSPA) anunta ca va asigura "un spatiu neutru" pentru dezbaterea electorala cu formatori de opinie, jurnalisti si politologi anuntata de presedintele Klaus Iohannis, propunerea ca aceasta sa se desfasoare marti, in Aula Bibliotecii Centrale Universitare "Carol I", fiind agreata de echipa de campanie a candidatului PNL la prezidentiale.



"Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative si-a manifestat deschiderea de a asigura un spatiu neutru de desfasurare a unei dezbateri, in contextul apropierii celui de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale din Romania, pentru buna informare a opiniei publice si pentru cultura democratica a societatii romanesti. Avand in vedere anuntul public al candidatului PNL de a organiza o dezbatere cu formatori de opinie, reprezentanti ai mass-media si politologi si in urma dialogului cu echipa de campanie a candidatului Klaus Iohannis, propunerea SNSPA a fost agreata. Evenimentul va avea loc marti, 19 noiembrie 2019, intr-un spatiu neutru politic, dar, in acelasi timp, reprezentativ pentru societatea romaneasca, respectiv in Aula Bibliotecii Centrale Universitare 'Carol I'", se arata intr-un comunicat transmis sambata Agerpres de SNSPA.

Institutia subliniaza "inca o data importanta comunicarii publice oneste, deschise, echilibrate, care sa atinga teme esentiale privind modul in care functioneaza institutiile politice din Romania, modul in care s-a derulat mandatul actual al presedintelui Romaniei, precum si directiile si prioritatile care pot contribui la viitorul tarii".

Detaliile dezbaterii vor fi comunicate public imediat dupa ce acestea vor fi agreate de toate partile implicate in organizarea acestui eveniment, mai mentioneaza sursa citata.

Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca in 19 noiembrie va participa la o dezbatere la care vor fi invitati politologi, formatori de opinie si jurnalisti.

"Inteleg perfect nevoia, dorinta de a avea o dezbatere reala, asezata, cu candidatii din turul doi. Cum nu accept insa aceasta dezbatere cu doamna Dancila de la PSD, voi organiza eu, impreuna cu echipa mea, o dezbatere asezata saptamana viitoare, marti seara, la care vor fi invitati sa dezbata, impreuna cu mine, mandatul pe care l-am incheiat, planul pentru mandatul pe care sper ca il obtin in continuare, politologi, formatori de opinie, jurnalisti. Va fi o discutie deschisa, asezata, care cu siguranta va fi pe placul romanilor", a spus Iohannis.