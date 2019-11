Trei atacuri violente au avut loc intr-o singura seara in Alexandria. Victime au cazut trei femei, dintre care una se afla in stare grava, relateaza administratorii paginii de Facebook "Alexandria, Teleorman, Romania 2.0''.





"Alerta in Alexandria!

Talharii pe banda rulanta, aseara, in oras, indreptate asupra femeilor singure.

Mai multe femei au fost atacate aseara si jefuite in plin centrul orasului.

O angajata a inspectoratului scolar judetean, in timp ce se intorcea de la munca, ieri, in jurul orelor 21:30, in zona TEI din Alexandria (C-tin Brincoveanu cu Cuza Voda) a fost izbita din plin cu pumnii in cap, miseleste, din spate, de catre o persoana ramasa inca neidentificata, apoi lovita pana a lesinat, si deposedata de geanta.

Femeia a fost transportata de urgenta la spitalul judetean Alexandria, insa intrucat prezenta un hematom pe creier si la noi nu prea avem conditii in spital, a fost transferata la Bucuresti.

In aceste momente este in stare grava si medicii dezbat daca sa o bage sau nu in operatie, pentru ca aceasta prezinta, de fapt, mai multe cheaguri pe creier.

Tot ieri, 14 noiembrie, in Alexandria au mai avut loc doua jafuri, tot cu violenta, comise tot asupra unor femei.

O tanara, in scara de bloc, a fost atacata si individul a incercat sa o si violeze

Politia refuza sa ofere date in acest sens, se pare ca nici macar nu ar avea un cerc de suspecti.

Comunicarea pe care o face IPJ Teleorman este, cum ne-am obisnuit, deficitara, nu fac conferinte de presa si nu prezinta publicului niciodata astfel de date, probabil inspectorul Dumitrascu o fi prea ocupat cu partidele de vanatoare cu Teldrum.

Acum putem observa ce inseamna ca infractori periculosi sa fie eliberati din puscarii", mentioneaza sursa citata.

Reactia IPJ Teleorman

"Aseara, Politia Municipiului Alexandria a fost sesizata prin apeluri la numarul de urgenta 112 cu privire la faptul ca in municipiul Alexandria au fost comise doua infractiuni de talharie. In jurul orei 20:30, in timp ce se afla in scara unui bloc de pe strada Bucuresti, o femeie in varsta de 37 de ani ar fi fost lovita si deposedata de portmoneu si o sacosa pe care le avea asupra sa, de catre un necunoscut.

In jurul orei 21:20, o alta femeie, in varsta de 62 de ani, in timp ce se afla pe strada Constantin Brancoveanu, ar fi fost agresata fizic de catre o persoana necunoscuta si deposedata de geanta. Ambele persoane au necesitat ingrijiri medicale. Inca de la momentul sesizarii, politistii efectueaza cercetari si iau in calcul toate pistele in vederea identificarii autorilor.

De asemenea, din datele si indiciile existente la acest moment, nu ne putem pronunta cu privire la o posibila legatura intre cele doua infractiuni. A fost constituit un cerc de suspecti, activitatile desfasurandu-se sub coordonarea procurorului de caz. Pentru ca siguranta locuitorilor judetului reprezinta o prioritate pentru conducerea inspectoratului, tocmai pentru a nu se crea o stare de panica in randul comunitatii, noi informatii vor fi transmise pe masura ce vor exista date certe", se arata intr-un comunicat, citat de aktual24.ro.