Black Friday a demarat la Vegis.ro (magazin online de produse bio si naturiste) joi seara la ora 20.00. Pana vineri, la ora 12.00, s-au inregistrat 1.200 de comenzi. Cresterea este de peste 40% fata de campania similara din 2018, cand Vegis.ro a inregistrat in total peste 1.500 de comenzi.



Comanda medie a fost de 11 produse, iar valoarea medie a comenzii – 150 de lei, similar cu cea de anul trecut. Cele mai multe comenzi contin produse care au o reducere de 30-40%.

Cea mai mare comanda inregistrata pana la ora 12.00, ca volum, a continut 54 de produse, printre care alimente bio, miere de Manuka si suplimente din plante si a venit din Bucuresti. Ca valoare, cea mai mare comanda inregistrata a fost de 1.805 lei, iar aceasta a fost plasata din Bistrita. Cele mai multe comenzi au fost facute de femei(75%).

"Remarcam o mai mare dinamica fata de anul trecut, in aceasta campanie inregistrandu-se multe comenzi in intervalul 1.00 – 5.00 dimineata, iar peste 50% dintre comenzi vin de pe dispositive mobile. Produsele cu reducere de 90% s-au epuizat in primele minute, insa in continuare exista disponibilitate pe stoc pentru produse cu pana la 80% reducere. Chiar si in aceste conditii, cele mai multe comenzi contin produse cu 30-40% reducere", sustine Mihai Bucuroiu, fondator si director de devoltare Vegis.ro.

Campania de reduceri se va incheia pe 16 noiembrie la ora 23.59.