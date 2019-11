Andrei Caramitru, membru USR, este de parere ca e profund gresit ceea ce sustine jurnalistul Dan Tapalaga ca ar trebui sa se intample in USR: "Gandire ca acum 20-30 de ani".



"Tapalaga a scris o analiza ieri. In care spune ca USR/PLUS are nevoie de un 'leader'. Ca asta lipseste.

Este profund gresit. Gandire ca acum 20-30 de ani. Dl Tapalaga nu intelege conceptul de retea si vorbeste de ierarhii ca pe vremuri.

Aici vorbim de o miscare a 2-3 milioane de simpatizanti. Oameni inteligenti care isi doresc schimbarea. Care vor sa se implice si vor sa fie ascultati. O miscare de la firul ierbii. Bottom-up. Este opusul unei miscari ierarhice conduse de un lider.

Ce e nevoie e altceva. Constructia trebuie sa functioneze ca o platforma deschisa. De idei si de oameni - orice idee buna sau candidat bun (ca e din partid sau nu, ca e sef sau nu) trebuie sa poata fi sustinuta.

Asta este tema. Daca miscarea si USR se ierarhizeaza si centralizeaza excesiv, lumea nu se va mai simti reprezentata. Este exact problema PLUS (care este un partid hiper centralizat in jurul unui om) - si care stagneaza la 5-6% din aceasta cauza.

Solutia - pentru a creste - este in open primaries pentru selectia candidatilor si aplicatii digitale de rapid pooling si aliniere. Daca USR (impreuna cu PLUS) incep sa gandeasca asa - vor castiga masiv. Daca nu - vor pierde (din ambitia unuia sau altuia care vrea doar putere interna si gandeste in paradigme vechi si perimate)", a scris Caramitru pe Facebook.