Cea mai mare comanda, ca volum, a cuprins 120 de jocuri, jucarii si alte produse, iar cea mai mare valoare a unei comenzi a fost de 15.000 de lei. Cele mai multe comenzi s-au facut de pe dispozitive mobile (76%), iar femeile au fost cele care au facut cele mai multe comenzi (80%).

"Dinamica pozitiva vine si din faptul ca oferta de Black Friday cuprinde 1.200 de produse, o crestere seminificativa fata de anul trecut. Ne-am pregatit de altfel destul de bine, cu stocuri suficiente, astfel incat nu avem pana la aceasta ore produse care sa fie epuizate", sustine Anca Leibovici, director de vanzari EduClass.ro.

Printre produsele incluse in campanie se regasesc gamele BigJigs, cu jucarii educative din lemn, Chalk&Chuckles, jucarii de creativitate si educative, Learning Resources, jucarii STEM, de creativitate si explorare, precum si jucarii de exterior: biciclete, casute de copii, masinute electrice. De asemenea, EduClass.ro are reduceri si pentru gama de produse de puericultura (pompe de san, sterilizatoare UV, etc) si accesorii pentru bebelusi.

Campania de reduceri se va incheia duminica, la ora 23:59.