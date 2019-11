Iarna urmatoare va fi mai calda decat in mod normal in Romania, insa nu sunt excluse episoadele de vreme extrema, precum ger, viscol si ninsori abundente, a declarat, vineri, Florinela Georgescu, director executiv al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM).





"Serviciile meteorologice care furnizeaza estimari pe durata lunga arata posibilitatea ca pentru cele trei luni de iarna - decembrie, ianuarie, februarie - regimul mediu al temperaturilor in zona noastra a Europei sa fie mai ridicat decat media, iar regimul precipitatiilor sa fie apropiat de norme sau usor deficitar. Altfel spus, sa avem o vreme, in media a trei luni, mai calda decat normal si cu precipitatii in limitele normale sau usor deficitare", a spus Georgescu, in cadrul conferintei Focus Energetic, potrivit Agerpres.

Potrivit acesteia, un alt semnal interesant in incercarea de a creiona un tablou in perioada de iarna il reprezinta faptul ca activitatea solara este in continuare pe un minim, este o situatie care dureaza de mai bine de un an.

"Studiile arata ca se poate corela activitatea solara minima cu un vortex polar putin organizat. Ne amintim ca vortexul polar reprezinta zona de vanturi foarte puternice, de la altitudini ceva mai inalte, important este ca acele vanturi puternice au rolul de a mentine aerul foarte rece, cel mai rece, deasupra regiunilor arctice. Atunci cand acest vortex slabeste, sunt favorizate patrunderile de aer rece inspre zone mai sudice. Nu este ceva exceptional, stim foarte bine ca in mod firesc in tara noastra, in timpul iernii, sunt episoade cu temperaturi mai scazute, episoadele de ger", a aratat directorul ANM.

Georgescu a precizat ca nu pot fi excluse episoadele de fenomene severe, care insa pot fi estimate doar cu sapte-zece zile in avans.

"Suntem atenti la acest semnal, la aceasta interpretare privind posibilele evolutii ale vortexului polar in perioada urmatoare, pentru ca, chiar daca, repet, in medie, estimarile arata ca temperaturile pentru urmatoarele trei luni s-ar putea situa peste normalul climatologic, nu putem exclude episoadele mai scurte cu fenomene severe, adica ger, viscol, caderi masive de zapada. Iar prognozele privind astfel de fenomene nu pot fi realizate cu mai mult de o saptamana - zece zile in avans", a adaugat Georgescu.

Ea a mai spus ca estimarile pentru urmatorul sezon au, de regula, o incredere limitata, cu un grad de reusita de 50-60%.