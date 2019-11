Un copil nascut in prezent se confrunta cu multiple probleme de sanatate de-a lungul vietii din cauza schimbarilor climatice - crescand intr-o lume cu riscuri de penurie alimentara, boli infectioase, inundatii si caldura extrema, potrivit unui studiu publicat in revista medicala The Lancet, relateaza Reuters.



Schimbarile climatice afecteaza deja sanatatea oamenilor prin cresterea numarului de fenomene meteorologice extreme si exacerbarea poluarii aerului, potrivit acestui studiu care trage un semnal de alarma ca, in cazul in care nu se vor lua masuri, impactul acestora ar putea impovara o intreaga generatie cu boli de-a lungul vietii.

"Copiii sunt deosebit de vulnerabili la riscurile pentru sanatate ale unui climat in schimbare. Corpurile si sistemele lor imunitare sunt inca in curs de dezvoltare, facandu-i mai vulnerabili la boli si la poluantii mediului", a declarat Nick Watts, care a condus studiul The Lancet Countdown on Health and Climate Change, la care au participat 120 de experti din 35 de institutii, intre care Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), Banca Mondiala, Universitatea College London si Universitatea Tsinghua din China.

El a avertizat ca problemele de sanatate din copilarie sunt "persistente si omniprezente" si au consecinte pe toata durata vietii, scrie Agerpres.

"Fara actiuni imediate din partea tuturor tarilor pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de sera, cresterea bunastarii si speranta de viata vor fi compromise, iar schimbarile climatice vor ajunge sa defineasca sanatatea unei intregi generatii", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa la Londra.

Astfel, introducerea de politici pentru limitarea emisiilor si a incalzirii globale ar conduce la un rezultat diferit, au spus echipele de cercetare. Intr-un astfel de scenariu, un copil nascut in prezent, ar fi martorul renuntarii la carbune in Marea Britanie, de exemplu, pana la implinirea varstei de 6 ani, si la zero emisii la nivel mondial pana la varsta de 31 de ani.