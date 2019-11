Nutritionistul Lavinia Bratu recomanda o dieta cat mai echilibrata, in care sa fie incluse multe alimente integrale si naturale.



"Daca 90% reusesc sa mananc produse integrale, cereale, leguminioase, radacinoase, 10% pot sa fie si produse care au aceste chimicale. Dar nu mai mult. Nu avem nevoie de multa mancare. Se tot povesteste de trei mese plus doua gustari pe zi. Da, sigur, la sportivii de performanta, la fel si la copiii aflati in crestere. Dar noi, ceilalti, care suntem destul de sendentari, care avem o activitate mai putin intensa fizic si mai mult intelectuala, avem nevoie de o hrana clara cu calorii pline. Una e sa mananci un produs cu calorii goale, care sa aiba multe calorii, dar sa fie un produs de sinteza de exempu un croasant versus un mar. Nu pot sa contest gustul croasantului, doar ca are calorii goale, privata de nutrienti. Marul are calorii pline cu nutrienti.

Bolile care apar in jurul nostru, pe care le tot vedem si auzim de ele, sunt atat de raspandite si din cauza hranei pe care o consuma. In masina punem mereu cel mai bun combustibil. Combustibilul tau este mancarea de peste zi. Asigura-te ca e de cea mai buna calitate. Mancare trebuie sa iti placa, dar trebuie sa aiba si sens nutritional", a declarat Lavinia Bratu in cadrul Conferintei "Hrana intre evolutie si traditie", potrivit adevarul.ro.