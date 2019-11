In conditiile traficului tot mai intens din marile orase romanesti, tot mai multe persoane decid sa-si inlocuiasca masinile actuale cu anumite modele de dimensiuni mai mici si cu un consum redus de carburant.



Din fericire, modelele actuale de masini de oras au suficiente dotari si un grad de confort ridicat, pentru a oferi o experienta placuta atat soferului cat si pasagerilor, pastrand in acelasi timp avantajele pe care un astfel de autovehicul il ofera.

Indiferent de bugetul pe care l-ai alocat pentru cumpararea unei masini de oras si de anul in care aceasta este fabricata, trebuie sa te asiguri ca autoturismul ales va avea cel putin patru calitati:

1. Un motor mic

Pe langa faptul ca este stresant, condusul intr-un trafic intens va creste considerabil si consumul de combustibil al masinii. Intr-un oras mare, la o ora de varf, consumul de carburant se poate chiar dubla, iar pentru o masina cu un motor mare acest lucru se poate traduce prin multe vizite la pompa si multi bani cheltuiti pe benzina sau motorina.

Asadar, daca iti doresti o masina pe care o vei folosi aproape integral in oras, este indicat sa-ti cumperi un model cu o motorizare mica si cu un consum cat mai redus. Daca esti ingrijorat ca o astfel de masina nu va dezvolta suficienti cai putere pentru nevoile tale, te poti uita la noile motorizari disponibile pe piata. Masinile Ford cu motoare Ecoboost au un consum de combustibil foarte mic si ofera in acelasi timp o performanta crescuta, exemplul perfect fiind varianta de un litru, care dezvolta nu mai putin de 125 de cai putere.

2. Dimensiuni reduse

De cele mai multe ori, nu condusul, ci gasirea unui loc de parcare ne pune cele mai mari probleme atunci cand esti intr-un oras aglomerat. De asemenea, automobilele parcate pe banda de mers te vor pune deseori in situatia in care sa te strecori milimetric pe langa ele, fapt care va genera un stres suplimentar.

Pentru a nu te confrunta cu aceasta situatie, cel mai bine este sa alegi o masina cu dimensiuni cat mai reduse. Fiindca iti doresti o masina de oras, cea mai evidenta alegere ar fi un model de clasa mica. Exista foarte multe modele de autoturisme care reusesc sa aiba dimensiuni reduse dar sa ofere suficient spatiu interior si astfel vei putea sa-ti duci copiii la scoala fara probleme.

3. Gradul de confort

Pe langa aglomeratie, atunci cand circuli in oras te vei confrunta si cu nenumarate gropi, linii de tramvai si alte obstacole care te vor zdruncina puternic. Indiferent cat de mult incerci sa le eviti, nu vei reusi intotdeauna. De aceea vei avea nevoie de o masina care sa atenueze cat mai mult impactul cu aceste diferente de nivel.

Avand in vedere ca esti in cautarea unei masini de clasa mica, optiunile tale privind confortul sunt mult mai restranse, insa nu inexistente. Foarte multe modele de masini din clasa mica au suspensie independenta si sunt orientate spre confort, pentru a oferi soferului si pasagerilor o experienta placuta de mers. Pentru a gasi un astfel de model, tot ce trebuie sa faci este sa cauti.

4. Fiabilitate

Cu toate ca aceasta calitate se aplica la toate masinile, in cazul celor destinate transportului in oras, fiabilitatea este mult mai importanta. Conditiile de condus in trafic intens vor contribui la o uzura mai rapida a motorului, a pieselor masinii dar si a consumabilelor. Cu toate ca in cazul celor din urma nu poti face prea multe, poti alege o masina care are o fiabilitate dovedita si ale carei piese sunt concepute sa reziste unei astfel de exploatari.

In cazul in care nu gasesti un model fiabil care sa-ti fie pe plac, poti alege o masina care nu presupune costuri mari de reparatie. Poate ca nu vei scapa de vizitele la service, dar macar nu vei plati o mica avere de fiecare data cand autovehiculul se defecteaza.

Ia in calcul aceste calitati atunci cand pornesti in cautarea noii tale masini de oras, dar alege un model pe care sa-l conduci cu placere si care sa-ti dea o stare de bine de fiecare data cand urci la volan.