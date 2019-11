Chiar daca vremea de afara nu ne duce cu gandul la zapada, legea ne obliga sa ne echipam masinile cu anvelope de iarna. Vezi care este oferta eMAG de Black Friday 2019 si cumpara-ti anvelope de iarna la reducere.



Black Friday 2019 incepe la eMAG pe 15 noiembrie dimineata, iar oficialii retailerului au precizat faptul ca vor avea 200.000 de anvelope de iarna si de vara la reducere.

Chiar daca avem un noiembrie calduros, iar iarna se anunta destul de blanda, ar fi bine ca zapada sa nu ne ia prin surprindere cand suntem la volan. Asa ca ar fi cazul sa ne echipam corespunzator masinile. Pentru asta am selectat din oferta de Black Friday a eMAG cateva modele de anvelope de iarna care sunt la reducere.

eMAG Black Friday 2019: anvelopa iarna Debica Frigo 2

Profilul Frigo 2 este caracterizat printr-o compozitie complexa ce ofera flexibilitate sporita in conditii de temperaturi joase specifice tarilor nordice. Compusii speciali si numarul crescut de pliuri imbunatatesc aderenta in conditii extreme de iarna. In plus, anvelopa Debica Frigo 2 este diferita prin cresterea numarului de caneluri laterale si circumferentiale ce ajuta la dirijarea apei si noroiului mai eficient in afara suprafetei anvelopei si minimizeaza riscul de acvaplanare.

In oferta eMAG de Black Friday 2019 poti lua la reducere un pachet cu doua cauciucuri de iarna Debica Frigo 2.

Anvelopa iarna Hankook Winter ICept RS2 W452

Acest model este unul dintre cele mai bune in ceea ce priveste anvelopele de iarna pe care le poti cumpara in 2019. Hankook Winter RS2 W452 este o varianta imbunatatita a popularului model RS W442. Acest model reprezinta o solutie excelenta pentru rularea pe drumuri in conditii de iarna, oferint o buna manevrabilitate pe zapada, noroi si carosabil umed.

Gasesti anvelopele de iarna Hankook Winter ICept RS2 W452 in oferta de Black Friday 2019 a eMAG si le poti cumpara (in varianta de 15 inci) de aici.

Black Friday 2019 la eMAG – anvelope la reducere Tigar Winter 195 65

Compania Tigar a fost infiintata in Serbia si si-a dezvoltat in permanenta strategia de piata si produs printr-o serie de colaborari cu companii de renume in domeniu. De exemplu, in 2003 a pus bazele, impreuna cu Michelin, noi companii: Tigar MH.

Anvelopele de iarna Tigar Winter 195 65, pe care le gasesti in oferta de Black Friday 2019 a eMAG sunt fiabile pe drumurile de zapada, umede si uscate. Au numeroase blocuri de rulare si o densitate mare de lame; micro-nervuri detaliate in caneluri.

Poti achizitiona un set de 4 cauciucuri de iarna Tigar Winter 195 65 la reducere de Black Friday 2019 la eMAG accesand acest link.

Anvelopa all season GOODYEAR VECTOR-4S G2 OP

Goodyear este o firma care nu are nevoie de nicio introducere cand vine vorba despre anvelope performante. Iar una dintre cele mai bune anvelope pe care o poti lua pentru iarna lui 2019, dar si pentru tot restul lui 2020 este GOODYEAR VECTOR-4S G2 OP. O regasesti in oferta de Black Friday 2019 a eMAG aici.

Anvelopa de iarna Michelin ALPIN 6

Noile anvelope de iarna Michelin Alpin 6 se caracterizeaza prin fiabilitatea proprietatilor de aderenta si franarea eficienta pe zapada, stabilitatea si usurinta de control pe asfalt umed, functionarea fara probleme, confortul acustic si capacitatea de a optimiza consumul de carburant al vehiculului. Noile Michelin Alpin 6 inlocuiesc modelul Alpin 5 lansat in cursul anului 2014.

Gasesti acest model de cauciucuri de iarna de la Michelin la reducere de Black Friday 2019 la eMAG.