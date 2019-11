Black Friday va fi organizat pe 15 noiembrie si poti sa cumperi iPhone, iPad, Apple Watch si alte produse Apple. eMAG va avea oferte de Black Friday 2019 din dimineata zilei de 15 noiembrie.



Produsele Apple sunt la mare cautare de Black Friday, pentru ca de multe ori in timpul anului nu ni le putem permite. Fie ca vorbim de un iPhone nou sau un iPhone din generatiile anterioare, o tableta iPad sau accesorii pentru dispozitivele noastre Apple, poate un Pencil, casti Airpods sau ceasuri inteligente Apple Watch.

Ne-am uitat prin oferta eMAG si am selectat cateva produse bune.

iPad Pro 2018 are două dimensiuni, de 11 și 12,9 inci, iar prețurile standard pornesc de la 4.200 de lei. Este un dispozitiv pentru persoanele creative, mereu pe drumuri, care vor să facă prezentări sau să scrie, de asemenea e și un dispozitiv multimedia. Nu e neapărat un înlocuitor definitiv pentru laptop, dar poate fi folosit cu succes. Poți să pui produsul în coș aici.

iPhone XS e un telefon bun, chiar dacă nu mai este ultima generație, dar are caracteristici tehnice foarte bune și o cameră care rămâne competitivă, mai ales la filmare. Îl găsești aici.

Apple Watch Series 4 nu e ultima generație, dar dacă ai nevoie de un dispozitiv care să se conecteze la telefon și să-ți ia din notificări, să monitorizeze activitatea fizică și să poți să îl folosești pentru productivitate, atunci poți să te uiți pe reduceri ale generației anterioare.

Căști Apple Airpods 2 sunt dispozitive pe care le folosesc deja de ceva vreme și am avut și prima generație. Mi-a plăcut faptul că sunt confortabile, stau bine în ureche, nu te doare lobul urechii, iar calitatea sunetului e decentă pentru dimensiunea lor. De asemenea, autonomia e decentă și pe Airpods 2 ai și încărcare wireless. Caută reducerile la ele.

MacBook Air 13 cu ecren Retina e un laptop care are caracteristici tehnice mai slabe decât competitorii săi, dar care are un mare avantaj prin îmbinarea dintre software și hardware și poate să aibă un ciclu de viață mai lung. Eu am avut MacBook și deși la performanțe pure sunt alte laptopuri mai bune, mă bucură faptul că după 3-4 ani funcționează aproape la fel.