Consumatorii romani nu pot verifica daca un produs este cu adevarat bio sau traditional, producatorii pot spune orice minciuna, iar aceasta problema poate fi rezolvata prin modificarea legislatiei, a declarat, marti, Sorin Minea, presedintele Romalimenta, intr-o conferinta de specialitate.



"Din agricultura se castiga destul de bine la ora actuala, dar unii isi doresc un castig mai rapid. Asta n-o spun cu repros. Si eu as dori un castig mai rapid. Dar din cauza acestei dorinte perturba piata cu declaratii stranii si vor sa induca in eroare consumatorul. Criteriile sunt calitatea si pretul. Degeaba i-as spune unuia sa cumpere din patriotism un castravete romanesc, daca ar fi de doua ori mai scump sau mai prost. Il va cumpara pe cel din Noua Zeelanda", a aratat el, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, consumatorii nu au cum sa verifice traseul unui produs si sa se asigure daca este exact ceea ce spune producatorul.

"Degeaba i-as cere eu unui producator roman de carne, procesare, ceea ce fac si eu, sa foloseasca materie prima 100% romaneasca. Imposibil. Nu are de unde s-o ia. Declarativ, pot sa mint absolut orice. Degeaba i-as spune eu unui consumator ca ceea ce ii dau eu e de la mine din curte, e bio, e traditional, e si zona montana, daca trasabilitatea lipseste cu desavarsire...", a sustinut Minea.

El a povestit cum a cunoscut, intr-o emisiune, o doamna imbracata traditional in ie, ce vindea sarmale in targuri si spunea ca sunt facute la ea acasa, din carne de la ea din curte, insa, cand a intrebat-o cati porci are, a raspuns ca unul.

"Cumpara carnea de porc din aceeasi sursa de unde cumpar si eu. Deci era o afacere. Nimeni nu este impotriva afacerii, dar trebuia sa spuna ca este o afacere, nu trebuia sa sugereze ca e de la ea din curte, crescut cu dragoste", a afirmat presedintele Romalimenta.

Minea a mai spus ca exista tari unde calitatea produselor este stabilita prin lege.

"E adevarat, datorita pietei, unele retete romanesti sunt slabe calitativ, chiar daca se numesc traditionale. Dar unele sunt slabe calitativ datorita cererii si ofertei de pe piata. Daca romanul ar dori sa aiba un control asupra retetei, ceea ce iluzoriu, exista tari unde legislatia vorbeste de calitatea la nivelul tarii respective pe grupe de produse, e o chestie clara pe care o putem face si noi", a completat el.