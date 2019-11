Campania de reduceri de Black Friday 2019 la Fashion Days a inceput pe 13 noiembrie, iar retailerul are 1,5 milioane de produse in oferta.





Daca ai asteptat Black Friday 2019 la Fashion Days care sa faci schimbari in garderoba, am strans pentru tine cateva produse pe care le poti purta in urmatoarele tale calatorii.

Hanorac cu imprimeu Levi’s

Este negru, asa ca tine la tavaleala pe drum, din bumbac, are o croiala lejera si unde mai pui ca nu-i lipsesc buzunarele. Poti cumpara hanoracul de la Fashion Days de Black Friday 2019 ca sa te imbraci confortabil pentru calatoriile viitoare.

Blugi skinny crop cu talie inalta

Sunt albastri, au model uni si au o compozitie de 94% bumbac. Ii poti purta atat pe drum, cat si daca ai o deplasare cu jobul si trebuie sa mergi la o intalnire: cu un sacou si un tricou sau o camasa esti ready to go fara prea multe batai de cap. Ii gasesti in oferta de Black Friday 2019 la Fashion Days.

Geaca impermeabila cu gluga si umplutura de puf

Nu e chiar de geaca de iarna la noi, dar poate vei calatori intr-un oras ceva mai friguros. Pregateste-te din timp pentru urmatoarea calatorie din iarna asta si ia-ti la reducere de Black Friday la Fashion Days o haina potrivita. Unde mai pui ca are si gluga, asa ca daca dai de viscol esti gata sa-l infrunti.

Ghete din piele decorate cu nituri Tenexy

Completeaza tinuta de calatorie si cu niste ghete dn piele. Le poti purta chiar si la o intalnire de business asa ca nu mai sta pe ganduri si comanda-le la oferta la Fashion Days Black Friday 2019.