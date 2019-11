O romanca in varsta de 53 de ani, plecata la munca in Italia, a fost ucisa de un vecin, dupa ce femeia a vrut sa ii ia apararea sotiei barbatului, pe care acesta o impuscase, informeaza quotidiano.net.



Un fermier de 69 de ani si-a impuscat sotia, aceasta din urma fiind ranita in zona capului. Intre cei doi a intervenit Luminita Brocan, o romanca ce a vrut sa o apere pe sotia agresorului. Femeia si-a pierdut viata in conflict, intrucat a fost impuscata in abdomen si in piept.

Incidentul s-a petrecut in localitatea Posta Aucello din Puglia, regiunea Foggia.

Dupa aceste incidente, criminalul si-a luat viata, impuscandu-se in cap, noteaza stirileprotv.ro.

Anchetatorii nu cunosc deocamdata motivele disputei dintre italian si sotia acestuia. Totusi, suspecteaza ca fermierul ar fi intrat intr-o depresie, dupa ce a aflat ca sufera de o boala grava.

“Tragedia a fost precedata de o cearta”, informeaza autoritatile.