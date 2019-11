In medie, un manager a aplicat la 26 de job-uri de la inceputul anului si pana acum, mai mult decat orice alta categorie de candidati, potrivit datelor eJobs.ro. In total, peste 730.000 de aplicari au fost inregistrate de cei aproape 28.000 de manageri si executivi activi pe platforma de recrutare online eJobs.ro



Urmatorii cei mai dinamici candidati de pe piata muncii au fost cei din segmentul mid-level si senior-level, fiecare dintre ei cu o medie de 21 de aplicari, in perioada ianuarie-noiembrie 2019. Cumulat, au adunat aproape 4 milioane de aplicari anul acesta.

Cei care au cautat o pozitie entry-level au aplicat, in medie, la cate 20 de joburi de la inceputul anului, numarul de aplicari inregistrate de ei depasind pragul de 2,7 milioane. Asta desi cele mai multe joburi existente in acest moment in piata se adreseaza celor cu nivel minim de experienta.

“Cand vine vorba de manageri, toata lumea isi imagineza ca sunt asaltati de oferte de angajare si ca schimbarea job-ului vine mai degraba ca raspuns la o propunere primita si nu ca un efort proactiv de a gasi altceva. Cu toate acestea, 2019 a fost anul surprizelor pentru recrutori, care, potrivit cifrelor noastre, par sa fi avut mai multa lejeritate in gasirea unui manager decat a unui junior. Rata mai mare de aplicare decat in cazul celor aflati la inceput de cariera se explica si prin faptul ca o pozitie de conducere are o lista mult mai lunga de criterii care trebuie bifate de candidati si, prin urmare, angajarea se face mai greu. Din acest motiv, pentru a obtine jobul dorit, in unele cazuri, managerii sunt nevoiti sa aplice pentru mai multe job-uri decat candidatii din pozitii de entry level”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

In ceea ce priveste categoriile de varsta cele mai mai interesate de schimbarea job-ului, pe primul loc s-au aflat candidatii cu varste cuprinse intre 25 si 35 de ani (22 de aplicari, in medie, pentru fiecare candidat), urmati de cei din segmentul 36-45 de ani (20 de aplicari / candidat) si de cei cu varste de peste 45 de ani (19 aplicari / candidat). Cea mai redusa activitate au avut-o candidatii aflati la inceput de cariera, care au aplicat, in medie, la 17 job-uri de la inceputul anului si pana acum, se arata intr-un comunicat remis 9am.

Peste 8,2 milioane de aplicari au fost inregistrate prin intermediul eJobs.ro in intervalul ianuarie-noiembrie 2019, in crestere cu aproximativ 500.000 fata de aceeasi perioada a anului trecut. In prezent, aproape 30.000 de locuri de munca sunt disponibile pe eJobs.