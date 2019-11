Presedintele PSD, Viorica Dancila, a vorbit despre ceasul care ar valora cat 119 pensii, mentionand ca a fost un cadou de la sot si nu ar fi costat mai mult de 5.000 de euro.



"Este un ceas, nu-l am la mine, o sa-l aduc, este primit de la sotul meu cadou, va garantez ca nu valoreaza mai mult de 5.000 de euro, astfel incat sa-l trec in declaratia de avere. Este un ceas primit de la sotul meu, nu am cerut certificatul. Sotul meu nu ar fi alocat 20.000 de euro pentru un ceas.

Ceea ce am vazut ca a dat un domn, care probabil de buna credinta il intreaba si cat valoreaza casele domnului Iohannis, ca sa arate ca este impartial, a pus alt ceas. Nu seamana ce am eu cu fotografia respectiva. O sa va aduc acest ceas si o sa-l pun la dispozitie", a spus Dancila, citata de stirileprotv.ro.