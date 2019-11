Presedintele PSD, Viorica Dancila, a tinut sa atraga atentie ca presedintele Klaus Iohannis a facut "o gramada de greseli" in "discursul" sau, fara sa fie "taxat". In egala masura, a mai mentionat ca vorbeste limba engleza, insa nu foarte bine.



"Ma uitam astazi la cate greseli, va rog frumos luati discursul domnului Iohannis si vedeti cate greseli a facut. Nu am vazut pe nimeni sa-l taxeze. De ce, pentru ca sunt femeie? Sau ca sunt prima femeie contracandidat, prima femeie care a intrat in turul doi al alegerilor prezidentiale? Uitati-va pe ceea ce a spus domnul Iohannis astazi si o sa gasiti o gramada de greseli", a declarat fosta sefa a Executivului.

Totodata, ea tinut sa precizeze ca intelege limba engleza, dar nu vorbeste foarte bine.

"Trebuie sa va spun un lucru, vorbesc limba engleza si inteleg, dar nu vorbesc foarte bine. Din teama de a nu face o anumita greseala, nu am vorbit in limba engleza, dar asta nu inseamna ca nu inteleg sau ca nu vorbesc limba engleza. Vreau sa va mai spun un lucru pentru ca am vazut ca a aparut foarte mult la spatiu public acest aspect. Aproape toti presedintii de stat vorbesc in limba lor pentru ca sunt anumite lucruri care nu pot fi interpretate. Pentru cei care vorbesc limba engleza, franceza, germana am tot respectul, pentru orice limba straina care o vorbesc, sunt o resursa umana valoroasa, dar decat sa vorbesti, pentru ca am vazut interpretarile din spatiul public, multi au vorbit in limba engleza si au vorbit impotriva Romaniei", a adaugat ea, citat de a1.ro.