"Dl Marian Godina (pe care il simpatizez mult) m-a facut praf intr-o postare luni. Sunt raul absolut si toata vina pentru tot e a mea. Ca am fost prea incisiv in comunicare. Inseamna ca influenta mea este atat de uriasa ca am ajuns sa fac si desfac presedinti. Tare!

Asa o fi. Insa mi se pare interesant ceva. Dl Godina e totusi in fortele speciale ale politiei. Alea care se bat cu interlopi. Mascatii. Ma intreb cum comunica dl Godina cu ei cand intra cu pistolul si masca pe fata peste ei. Probabil vorbeste foarte frumos si calm. Probabil e un mare diplomat. Ca sa invatam si noi de la dansul cum sa comunicam frumos cu interlopii din politica si sa ii convingem sa nu mai faca mizerii. Poate da lectii - eu ma inscriu.

Si - pe viitor - o sa preiau si eu ceva de la dl Godina. O sa imi cumpar si eu un hipopotam sau ceva exotic - sa fac poze cu el si sa il plimb pe strada. Dl Godina are o alpaca si se pare ca merge bine pe Facebook treaba asta. E mai simplu decat sa iti bati mintea sa scrii ceva cum fac eu - 2 poze pe zi si m-am scos", a scris Caramitru pe Facebook.