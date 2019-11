De Black Friday, Mastercard si eMAG lanseaza o noua campanie de promovare a platilor electronice care va fi valabila o singura zi, pe 15 noiembrie. Campania reprezinta continuarea unei lungi colaborari pe care Mastercard si eMAG o au impreuna, cu scopul de a incuraja clientii sa isi achite cumparaturile online folosind cardul, pentru a beneficia de plati mai rapide si sigure.



Astfel ca, in ziua de 15 noiembrie, toti consumatorii care achita online pentru o comanda realizata pe site-ul emag.ro sau in aplicatia de mobil eMAG, prin intermediul unui card Mastercard sau Maestro salvat in contul personal eMAG, vor fi inscrisi automat in cursa pentru un BMW I3. Cardul poate fi salvat inainte sau in momentul unei tranzactii, accesand contul personal eMAG sau prin intermediul aplicatiei de mobil eMAG.

„Black Friday este ziua cu reduceri asteptate de cei mai multi romani. Tocmai de aceea, Mastercard si-a dorit sa le ofere un motiv in plus de bucurie in ceea ce priveste perioada promotionala si sa ii recompenseze pe cei care achita cumparaturile online cu aceasta ocazie. Mai mult, suntem bucurosi sa continuam un parteneriat alaturi de eMAG prin care, de-a lungul timpului, am pus la dispozitia consumatorilor solutii de plata ce indeplinesc cele mai inalte standarde de sercuritate, fiind in acelasi timp indeplinite prin cativa pasi simpli”, spune Ada Iftodi, Marketing Manager, Mastercard Romania.

„Ne propunem sa oferim clientilor nostri experiente cat mai bune si inedite de cumparare si ne bucuram ca si anul acesta, de Black Friday, putem sa venim catre ei cu o astfel de propunere. Procentul in continua crestere al celor care efectueaza plati cu cardul este pentru noi o confirmare a increderii tot mai mari pe care platile online o inspira, iar aceasta incredere merita rasplatita”, a spus Mircea Balica, Payments Platform Manager, eMAG.

Potrivit unui comunicat remis 9am, campania face parte din cadrul demersurilor sutinute de Mastercard pentru siguranta si rapiditatea platilor online. In cadrul aceluiasi parteneriat, in luna iunie, Mastercard si eMAG au lansat serviciul Instant Money Back, disponibil tuturor clientilor care isi achita cumparaturile online cu un card Mastercard sau Maestro salvat in contul personal eMAG. Serviciul foloseste tehnologia MoneySend dezvoltata de Mastercard pentru a facilita transferul rapid de bani. Prin intermediul acestuia, clientii pot primi contravaloarea produselor returnate in maximum 30 de minute, pentru produsele returnate in perioada de 30 de zile oferita de eMAG.

Castigatorul campaniei va fi ales prin tragere la sorti. Mai multe detalii despre campanie pot fi gasite pe emag.ro/guide/campanie-tombola-mastercard-2019.