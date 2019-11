Black Friday a inceput la eMAG si poti sa te uiti dupa frigidere pe care sa le folosesti drept cadou de Craciun si nu numai. Frigiderele au reduceri interesante.



eMAG organizeaza Black Friday de la ora 6.30 dimineata si a pregatit 21.000 de frigidere si 15.000 de masini de spalat. Iata recomandarile noastre:

Frigider Beko Side-by-Side

Daca vrei sa ai un frigider mare, cu un congelator incapator si spatiu destul pentru alimente, dar si robinet de apa rece si de gheata, Beko side by side e unul foarte bun. Are un volum total de 554 de litri si lumina albastra activa, pentru a creste perioada de conservare a legumelor si fructelor. E redus de Black Friday si il poti cumpara de aici.

eMAG Black Friday - Combina frigorifica Arctic

Are un pret excelent si o reducere de 37%, asa ca va fi o achizitie buna pentru cei care vor sa schimbe frigiderul sau se muta la casa noua. Are sistem Full No Frost prin care sistemul de racire impiedica inghetarea alimentelor. De asemenea, cu ajutorul functii Air Dual Tech Flow, aerul rece circula foarte bine ca sa mentina alimentele proaspete. Il achizitionezi de pe eMAG de aici.

Frigider Indesit

Un frigider cu review-uri foarte bune si un pret foarte bun, cu reducere de 540 de lei. E pentru cei care nu au foarte mult spatiu de stocare in casa, avand o inaltime de doar 180 de centimetri. Are un congelator mic, cu doua rafturi, dar e bun pentru tineri sau pentru familii mici. Poti sa-l cumperi de aici.

Black Friday 2019 - Combina frigorifica Samsung

Designul este unul foarte frumos pentru acest frigider, cu un gri metalizat care arata foarte bine in orice apartament. Congelatorul este in partea de jos si sunt rafturi cu glisare usoare, ca sa poti sa scoti alimentele, chiar daca sunt puse mai in spate. Il cumperi de aici.

Combina frigorifica Whirpool

O reducere buna, de 42%, pentru frigiderul din clasa A+, cu functia no frost. Are 3 compartimente de congelator, sistemul pentru congelator este de dezghetare automata, iar autonomia este de 24 de ore dupa ce este scos din priza. Cumpara-l de aici.