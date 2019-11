Black Friday 2019 la eMAG are loc pe data de 15 noiembrie si, printre telefoane, laptopuri, vacante si-un Ferrari, poate te-ar interesa si niste decoratiuni care sa-ti pregatesti casa pentru Craciun.



eMAG a adus conceptul de Black Friday in Romania, si chiar daca o serie de comercianti au dat startul campaniei de reduceri, ofertele eMAG raman, in continuare, cele mai asteptate. In acest an Black Friday la eMAG are loc pe 15 noiembrie si ne-am gandit sa-ti sugeram si niste decoratiuni de Craciun pe care ai putea sa le pui in cosul de cumparaturi.

Decoratiune Kaemingk, Mos Craciun pe scuter

Masa de Craciun va arata mult mai bine si va fi mai vesela cu un Mos multicolor. Poti sa-l iei la reducere la Black Friday 2019 la eMAG de aici.

Platou Mos Craciun Kaemingk

Tot pentru o masa de Craciun vesela poti alege si un platou. Fie ca-l folosesti pentru prajituri sau fructe, este un element de culoare la o masa alaturi de familie sau prieteni. Il gasesti in oferta de Black Friday 2019 la eMAG.ro.

Mos Craciun Kring, cu ursulet si sac de cadouri

Mos Craciun vine incarcat de cadouri de Black Friday la eMAG. Poti sa-ti iei figurina pentru a completa decorul mesei, il poti aseza langa brad, sau chiar la fereastra. Oriunde decizi sa-i gasesti un loc Mosului, sa nu uiti ca poti sa-l cumperi accesand acest link.

Brad artificial Kring Iceland

Personal, sunt adepta brazilor naturali pe care sa-i decorez de Craciun. Insa in ultimii 3 ani am avut in sufragerie un brad artificial: e mai usor de intretinut, nu mai umpli toata casa de ace, este mai bogat, si nici nu mai distrugi padurile. Asa ca daca si voi cautati un brad artificial il puteti lua la reducere de Black Friday 2019 de la eMAG.

Suport lumanari Kaemingk, model Craciun

Nu stiu daca vom avea zapada de Craciun in acest an, la cum e vremea pe afara, insa am putea incerca sa intram mai bine in atmosfera sarbatorilor daca tragem draperiile si incaperea este luminata de lumanari parfumate. Poti lua un suport de lumanari decorat pentru Craciun din oferta de Black Friday 2019 a eMAG.