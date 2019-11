Asociatia Culturala pentru Tineret si Copii Art Theatre a fost desemnata de catre Primaria Constanta sa organizeze, anul acesta, Festivalului Iernii, in "Tara Piticilor", din Parcul Tabacariei, incepand cu data de 6 decembrie, informeaza cu comunicat de presa transmis de administratia locala.



Potrivit sursei citate, avand la dispozitie un buget de 700.000 de lei, asigurat de Primaria Constanta, Asociatia Culturala pentru Tineret si Copii Art Theatre va organiza, in zona "Tarii Piticilor", din Parcul Tabacariei, editia din acest an a Festivalului Iernii, in perioada 6 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020.

Conform programului, evenimentul va debuta cu un concert si un foc de artificii iar in zona vor functiona atelierele mestesugaresti ale lui Mos Craciun, de luni pana joi, in intervalul 16,00-20,00, iar de vineri pana duminica in intre 12,00 si 20,00 iar in zona centrala a "Tarii Piticilor" va fi impodobit un impozant brad de sarbatori inalt de circa 20 de metri, dupa cum promit organizatorii.

Tot aici va fi amenajata si Casa lui Mos Craciun unde personaje costumate in Mos Craciun, Doamna Craciun si ajutoarele mosului ii vor intampina pe copii, le vor asculta dorintele de sarbatori si le vor oferi daruri simbolice; vor desfasura activitati de animatie.

In fiecare sfarsit de saptamana, in "Tara Piticilor", pe scena amenajata in aer liber vor fi prezentate piese de teatru pentru copii, concerte de colinde si spectacole interactive, in intervalul orar 18,00-20,00.

In data de 25 decembrie vor fi organizate spectacole si activitati specifice Sarbatorii Craciunului langa o Iesle a Nativitatii iar in zona de agrement si butaforie vor exista animatori costumati in personaje specifice sarbatorilor de iarna (Mos Craciun, Craciunite, spiridusi, personaje de poveste etc.) cu care publicul va interactiona si se va putea fotografia, scrie Agerpres.