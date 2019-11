Excesul de kilograme este un factor de risc principal in declansarea diabetului zaharat, o boala de care sufera peste 1,7 milioane de romani. Conform Federatiei Internationale de Diabet, 1 din 2 pacienti care au aceasta boala nu este diagnosticat.



“ Studiile au demonstrat ca acumularea de greutate in exces se afla in stransa legatura cu aparitia diabetului, lucru care ne este confirmat in fiecare zi in activitatea de la cabinet. De Ziua Mondiala de Lupta impotriva Diabetului, vrem sa transmitem pacientilor ca acest diagnostic nu reprezinta o fatalitate. Atat boala, cat si complicatiile sale pot fi prevenite sau combatute prin adoptarea unui stil de viata sanatos, insemnand o dieta echilibrata, activitate fizica si un somn odihnitor. Regimul alimentar este esential in managementul diabetului, deoarece constituie jumatate din tratamentul sau, cealalta jumatate fiind reprezentata de medicatia orala sau injectabila”, a declarat dr. Mihaela Posea, medic specialist diabet, nutritie si boli metabolice la clinica Smart Nutrition.

Ar fi indicat sa se efectueaza evaluari ale starii de sanatate a pacientilor din punct de vedere nutritional folosind analizatorul de compozitie corporala cu bioimpedanta , un instrument care ofera informatii extrem de precise despre greutatea reala, greutatea ideala, compozitia corporala disociata pe compartimente (in apa, masa musculara, masa minerala si grasime), indicele de masa corporala, rata metabolica si varsta biologica a organismului.

Daca in urma analizelor reiese ca pacientul este supraponderal sau obez, se efectueaza testul de glicemie pentru depistarea diabetului zaharat sau a prediabetului (conform ghidului Asociatiei Americane de Diabet din 2019; The American Diabetes Association - “Standards of Medical Care in Diabetes”). Diagnosticul este stabilit atunci cand 2 masuratori diferite arata valori ale glucozei din sange de peste 126 mg/dl (valori masurate dimineata, dupa 8-10 ore de post alimentar). O alta analiza care poate ajuta in diagnosticare este hemoglobina glicozilata A1c, care trebuie sa fie de cel putin 6.5% pentru a indica prezenta diabetului zaharat.

“ Educatia nutritionala pentru pacientul cu diabet are un rol foarte important, dar la fel de importanta este si sursa de unde acesta isi ia informatiile. In ultima perioada, numarul persoanelor diabetice care ne-au trecut pragul clinicii a fost in crestere, ceea ce reprezinta o schimbare pozitiva. Medicii nostri diabetologi invata pacientii cum sa aiba un regim alimentar corect, pe care sa il transforme intr-un stil de viata, astfel incat sa tina boala sub control si riscul complicatiilor in viitor sa fie unul cat mai scazut. La Clinica Smart Nutrition, pacientii sunt intampinati de o echipa profesionista de medici specialisti in diabet, nutritie si boli metabolice, cu o bogata experienta clinica si activitati de cercetare, printre care se numara si unul dintre cei 8 medici din Romania certificati de Federatia Mondiala a Obezitatii”, a declarat Andreea Vasile , director clinica Smart Nutrition.

Potrivit unui comunicat remis 9am, medicii recomanda persoanelor de orice varsta, supraponderale sau obeze (IMC mai mare decat 25 kg/m2) si care au o ruda de gradul I cu diabet, sa isi testeze periodic valorile glicemiei. Acelasi lucru este recomandat si in cazul celor care au indicele de masa corporala normal, dar sunt sedentari si in familie au cazuri de diabet zaharat.