Peste 800.000 de copii sub cinci ani si-au pierdut viata din cauza pneumoniei anul trecut, la nivel mondial, mai precis un copil la fiecare 39 de secunde, potrivit unei noi analize. Majoritatea deceselor s-au inregistrat in randul copiilor sub doi ani, aproape 153.000 fiind in prima luna de viata.



In Romania, anul trecut s-au inregistrat 2.200 de cazuri de pneumonie bacteriana la copii sub 5 ani, insemnand 42 de cazuri pe saptamana. In privinta deceselor cauzate de acest tip de pneumonie, in Romania numarul estimat este de 390 sau 8 cazuri pe saptamana la copiii sub 5 ani.

Tragand un semnal de alarma, sase organizatii importante din domeniul sanatatii si al bunastarii copiilor - ISGlobal, Salvati Copiii, UNICEF, Every Breath Counts, Unitaid si Gavi, Alianta pentru Vaccinuri - lanseaza, astazi, 12 noiembrie, cu ocazia Zilei Mondiale de Lupta Impotriva Pneumoniei, un apel la actiune la nivel global. In ianuarie 2020, grupul va organiza in Spania Forumul mondial privind pneumonia la copii, la care vor participa lideri mondiali.

„Zilnic, aproape 2.200 de copii sub cinci ani mor din cauza pneumoniei, o boala ce poate fi tratata si in mare parte prevenita. Un angajament puternic la nivel global si cresterea investitiilor sunt critice in lupta impotriva acestei boli. Vom putea salva vietile a milioane de copii doar prin interventii eficiente din punct de vedere al costurilor, menite sa ofere copiilor protectie, preventie si tratament in comunitatile in care traiesc”, a afirmat Henrietta Fore, directorul executiv al UNICEF.

Potrivit unui comunicat remis 9am, pneumonia este cauzata de bacterii, virusuri sau fungi, iar copiii afectati de aceasta boala se confrunta cu dificultati in respiratie din cauza acumularii de puroi si lichid la nivelul plamanilor.

In 2018, aceasta boala a provocat un numar mai mare de decese in randul copiilor sub cinci ani decat oricare alta maladie. Diareea a cauzat moartea a 437.000 de copii sub cinci ani, iar malaria a ucis 272.000 de copii. Peste jumatate dintre decesele survenite in randul copiilor in urma pneumoniei s-au inregistrat in doar cinci tari: Nigeria (162.000), India (127.000), Pakistan (58.000), Republica Democrata Congo (40.000) si Etiopia (32.000).

Copiii cu sistemul imunitar slabit din cauza altor infectii, precum HIV, sau a subnutritiei, si cei care traiesc in zone cu un nivel ridicat de poluare a aerului si apa nesigura sunt expusi unui risc mult mai mare.

Aceasta boala poate fi prevenita prin vaccinare si tratata cu usurinta cu ajutorul unor antibiotice accesibile, in cazul in care este diagnosticata corect.

Insa zeci de milioane de copii sunt in continuare nevaccinati si unul din trei copii care prezinta simptome nu beneficiaza de asistenta medicala de care are nevoie. In prezent, in Romania, vaccinul pneumococic conjugat nu este inclus in calendarul national de vaccinare, urmand ca acest lucru sa se faca in functie de fondurile disponibile.

Organizatiile indeamna: