Cea de-a sasea editie de Black Friday pe Autovit.ro se desfasoara in perioada 13-15 noiembrie, oferind mai mult timp cumparatorilor sa isi gaseasca masina dorita. Black Friday a devenit o traditie pentru Autovit.ro, care a organizat prima editie dedicata autoturismelor in 2013.

In 2019, ofertele pregatite de partenerii Autovit.ro depasesc 100 de autoturisme de la cei mai cautati producatori, precum Volkswagen, Ford, Dacia, Opel, Renault, Seat, Mercedes, Audi, BMW, Volvo.

Citeste si: Black Friday 2019 in Romania: Oferte, magazine, cand incep reducerile

La fel ca si anul trecut, Autovit.ro pregateste si o serie de #superoferte, unde reducerile vor ajunge pana 40% pentru anumite autoturisme. Ca valoare a discount-ului, vor exista masini si cu 14.000 euro mai ieftine decat in mod obisnuit.

“An dupa an, de Black Friday, le-am oferit utilizatorilor Autovit.ro discount-uri importante la masini care au intrat in top 10 al cautarilor de pe platforma noastra. De exemplu, in 2018, valoarea reducerilor din aceasta perioada a insumat aproape un milion de euro, iar valoarea masinilor scoase la vanzare a atins suma de 6,2 milioane de euro. Anul acesta colaboram cu 18 dealeri pentru campania de Black Friday”, a declarat Andrei Dumuta, Business Manager Autovit.ro.

Interesul utilizatorilor romani pentru autoturisme de Black Friday a crescut de la an la an, lucru care se poate observa si din traficul inregistrat pe site in ziua Black Friday in 2018 (peste 180.000 de vizitatori unici), cu 34% mai mult comparativ cu editia din 2017.