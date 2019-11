In plus, in magazinele kika Militari si Pallady, majoritatea produselor vor putea fi comandate la pret redus chiar si dupa epuizarea stocului local. Astfel, cei care isi doresc un obiect aflat in promotia Black Friday, dar nu mai este disponibil in depozitul local, il pot achizitiona la pret redus, pana la data de 1 decembrie, produsul urmand sa fie livrat din depozitele externe.

Printre produsele care vor avea preturi reduse de Black Friday se numara: canapeaua „Greta”, diponibila in doua variante de culoare - pret Black Friday 599 lei, reducere 40%; coltarul „Smile”, patru variante de culoare, cu functie pat si lada - pret Black Friday 1.599 lei, reducere 50%; fotoliul „Scotty”, disponibil in sapte variante de culoare - pret Black Friday 499 lei, reducere 28%.

Potrivit unui comunicat remis 9am, o alta categorie de produse apreciate este cea a dormitoarelor. In oferta kika de Black Friday intra atat dulapuri cu usi culisante, paturi tapitate, saltele premium, dar si dormitoare set cum ar fi „Barcelona”, mobilier fabricat in Germania, ce include dulap cu usi culisante, cadru de pat si doua noptiere. In perioada Black Friday, acesta va fi disponibil la 1.679 lei, pret redus cu 30%.

Pe langa piesele de mobilier si decoratiunile aflate in promotia de Black Friday, kika asteapta clientii si cu reduceri de weekend. Astfel, cei care nu isi regasesc obiectele preferate pe lista reducerilor din timpul saptamanii, pot urmari pe site-ul kika ofertele de weekend.

„In oferta kika de Black Friday am inclus produse din toate categoriile de mobilier si decoratiuni, astfel incat cei care vor sa isi reamenajeze casa sa gaseasca ceva pe placul lor, la un pret atractiv. Suntem incantati sa oferim romanilor poate cea mai variata gama de produse de mobilier si decoratiuni de pe piata. Avem peste 100 de modele de canapele si coltare expuse in magazine, de la cele clasice cu spatii de depozitare sau extensibile, la canapele si coltare cu sisteme audio incorporate si sisteme de incarcare wireless pentru telefonul mobil. In plus, cei care doresc au posibilitatea sa le personalizeze, alegand dintr-o gama larga de culori si materiale, pot sa modifice dimensiunile sau sa adauge tetiere sau cotiere reglabile”, declara Ruxandra Apostolica, Marketing Manager kika Romania

In plus, si anul acesta, cei care doresc vor putea achizitiona produsele preferate in rate, sistem asigurat de kika prin partenerii sai. In perioada Black Friday, clientii kika vor putea opta pentru plata in 18 rate a produselor cumparate.

Pentru clientii magazinelor din Bucuresti, retailerul pune la dispozitie si servicii de livrare, montaj, masuratori, planificare 3D pentru bucatarii si dressinguri sau preluare de mobilier vechi, alaturi de consilierea profesionala asigurata de echipa de vanzari kika.

Si pentru ca tot se apropie sarbatorile de iarna, Black Friday este si ocazia perfecta pentru a incepe lista de cadouri pentru cei dragi si de a achizitiona decoratiuni de Craciun.