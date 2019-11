MyPal.travel, primul planificator de vacante din Romania, care integreaza peste 1,8 milioane de hoteluri, zboruri si experiente, lanseaza pe data de 15 noiembrie o campanie de Black Friday, care cuprinde reduceri situate intre 15 si 45% la pachetele de cazare.



MyPal.travel este o platforma de booking lansata la finalul anului 2018, in urma unor investitii de aproximativ un milion de euro realizate de antreprenorii Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, care sunt totodata si fondatorii ViziteazaDelta.ro.

”Campania de reduceri de Black Friday a MyPal.travel se va desfasura in perioada 15-24 noiembrie, iar vacantele achizitionate in acest interval se pot efectua oricand din momentul rezervarii. Este important sa spunem ca pot beneficia de reducerile de pana la 45% inclusiv cei care nu si-au rezervat inca vacanta de sarbatori”, a declarat Dragos Catalinoiu Gociman, fondator al MyPal.travel.

De exemplu, un Revelion in Sicilia care include un sejur de 5 nopti va costa de Black Friday, pe MyPal.travel, aproximativ 300 euro/persoana la un hotel de 3 stele. Mai departe, pentru cei care isi doresc sa isi petreaca Revelionul in Turcia, la Kusadasi, unde se poate ajunge cu masina, un pachet de 5 nopti va putea fi cumparat cu aproximativ 250 euro/persoana la un hotel de 5 stele, in regim All Inclusive.

Potrivit unui comunicat remis 9am, un pachet de Revelion in Tenerife care cuprinde un sejur de 7 nopti cu avion, cazare, transfer de la aeroport la hotel va costa aproximativ 750 euro/persoana la un hotel de 3 stele si 850 de euro/persoana la un hotel de 4 stele.

Pentru cei care isi doresc un city break la Roma in februarie 2020, pentru Ziua Indragostitilor, mai exact pentru perioada 14-16 februarie, o vacanta la un hotel aproape de centrul istoric va putea fi cumparata de Black Friday cu circa 150 euro/persoana cu avion si taxe de aeroport incluse in acest pret.

”Celor care inca nu se pot decide unde vor sa isi faca anul viitor vacanta, dar vor sa profite de Black Friday, MyPal.travel le pune la dispozitie Voucherul de Vacanta 2020. Acest voucher este platibil in rate si le ofera doritorilor un discount de 20% la orice produs turistic rezervat prin platforma MyPal.travel, exceptand biletele de avion”, a explicat Dragos Catalinoiu Gociman. MyPal.travel va avea in oferta 2020 de astfel de vouchere pentru 2020 de vacante in valoare de minimum 500 de euro.

”Ca tendinta, turistii romani incep sa renunte la pachetele charter si isi construiesc propriile pachete turistice. De exemplu, pentru Tenerife, am avut in ultima vreme mai multi turisti care au preferat sa-si faca un pachet in care sa includa 3 zile in Barcelona, 2 zile in Madrid si doar 5 nopti in Tenerife”, a mai spus fondatorul MyPal.travel.

Platforma inteligenta de rezervari MyPal.travel se adreseaza acelor consumatori de servicii turistice care doresc sa isi personalizeze vacantele dupa propriile preferinte, care nu vor sa fie dependenti de programul unui grup si care vor sa isi optimizeze timpul alocat cautarii unui sejur, avand toate produsele turistice intr-un singur loc.

Mai multe detalii gasiti pe MyPal.travel.