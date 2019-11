eMAG organizează Black Friday 2019 pe 15 noiembrie si a pregatit cea mai variata gama de produse de pana acum: 3.500.000 de produse cu reduceri totale in valoare de 270 de milioane de lei, oferite de eMAG si de 8.000 de comercianti din Marketplace.



Potrivit estimărilor de anul acesta, clienții vor realiza comenzi totale în valoare de 500 de milioane de lei.

"Black Friday este cel mai bun moment din an pentru shopping și suntem pregatiti sa le oferim clientilor o experienta memorabila. Interesul este mare anul acesta, ii asteptam cu o oferta foarte variata si surprize pe parcursul intregii zile", a spus Iulian Stanciu, CEO eMAG. (Citeste in acest articol informatii complete despre Black Friday 2019 in Romania)

Black Friday este cel mai așteptat eveniment de cumpărături al anului, ziua cu cele mai multe reduceri din an. Inca de la prima editie, Black Friday a atras clienti noi care comanda online pentru prima oara datorita preturilor bune si gamei variate de produse accesibile de oriunde. Compania estimeaza ca peste 60.000 de oameni vor comanda pentru prima dată online de pe eMAG.ro și din aplicația de mobil.

Livrare până pe 28 noiembrie și experiență de utilizare îmbunătățită

Anul acesta, eMAG împreună cu firmele de curierat au dezvoltat semnificativ ecosistemul de livrare, astfel încât experiența clienților să fie mult îmbunătățită: 70% dintre comenzile de Black Friday vor fi expediate în primele cinci zile, iar restul vor fi livrate până pe 28 noiembrie. Clienții pot alege soluția de livrare care se pliază cel mai bine pe nevoile și programul lor: livrare prin curier sau ridicare personală. Comenzile vor fi livrate prin curier de FAN Courier și Sameday sau pot fi ridicate personal din cele 16 showroom-uri din întreaga țară, de la cele 625 de oficii Poșta Română sau deschizând sertarele celor 250 de lockere easybox.

Pentru a beneficia de o experiență foarte bună de navigare și căutare în site in ziua de Black Friday, eMAG a investit 3 milioane de euro în servere, servicii de hosting, cloud și dezvoltare.

Până la 40 de rate fără dobândă

Clienții eMAG au la dispoziție metode flexibile de plată pentru a profita de cele mai bune prețuri din an. Folosind cardurile de credit emise de băncile și instituțiile financiare partenere, clienții vor putea achita cu până la 40 de rate fără dobândă. Mai mult, cardurile de cumpărături eMAG Raiffeisen Bank solicitate în ziua de Black Friday vor fi alimentate cu un bonus de 200 de RON.

În acest an, în oferta eMAG vor fi incluse:



70.000 de televizoare



120.000 de smartphone-uri



22.000 de laptopuri



21.000 de frigidere



15.000 de mașini de spălat



200.000 de electrocasnice mici



300.000 de produse fashion



150.000 de parfumuri și cosmetice



400.000 de jocuri și jucării



200.000 de anvelope



400.000 de produse pentru casă și grădină



50.000 de articole și echipament sportiv

Produse speciale din ofertă



În premieră, Ferrari GTC4 Lusso: reducere de 45.000 euro (de la 308.000 euro la 263.000 euro)



Auto-moto



Închiriere de mașini, servicii taxi și car sharing



Bilete de avion



Bilete la concerte și festivaluri



Bilete la evenimente sportive



Experiențe inedite



Servicii medicale



Abonamente de telefonie



Cafea la Starbucks



Bilete la parcuri de distracții locale și internaționale



Monede și lingouri de aur



Ceasuri și bijuterii de lux



Pachete turistice în România și în străinătate

Pentru o experiență cât mai bună de cumpărături și o comandă rapidă în ziua de Black Friday, pe 15 noiembrie, eMAG recomandă clienților: