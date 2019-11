De Black Friday 2019, sute de mii de produse vor fi la reduceri de pana la 90%. Multe magazine au inceput deja sa faca oferte, altele urmeaza sa demareze campania incepand cu data de 15 noiembrie.





UPDATE: Black Friday 2019 in turism: Reduceri la vacante de pana la 45%

MyPal.travel, primul planificator de vacante din Romania, care integreaza peste 1,8 milioane de hoteluri, zboruri si experiente, lanseaza pe data de 15 noiembrie o campanie de Black Friday, care cuprinde reduceri situate intre 15 si 45% la pachetele de cazare. De exemplu, un Revelion in Sicilia care include un sejur de 5 nopti va costa de Black Friday, pe MyPal.travel, aproximativ 300 euro/persoana la un hotel de 3 stele. Mai departe, pentru cei care isi doresc sa isi petreaca Revelionul in Turcia, la Kusadasi, unde se poate ajunge cu masina, un pachet de 5 nopti va putea fi cumparat cu aproximativ 250 euro/persoana la un hotel de 5 stele, in regim All Inclusive.

Cei mai mari retaileri din Romania au anuntat campanii speciale si oferte la produse diverse, din toate categoriile: de la carti, ceasuri, ochelari, pana la telefoane, parfumuri, electrocasnice. Astfel, in aceasta perioada romanii isi pot achizitiona produse la preturi avantajoase de pe mai multe site-uri. Iata care ar fi acestea.

Black Friday 2019 la eMAG

eMAG a anuntat ca organizeaza Black Friday 2019 pe data de 15 noiembrie, pregatind cea mai variata gama de produse de pana acum: nu mai putin de 3.500.000 de produse cu reduceri totale de 270 de milioane de lei, oferite de eMAG si de 8.000 de comercianti din Marketplace.

Clientii eMAG au la dispozitie metode flexibile de plata pentru a profita de cele mai bune preturi din an. Folosind cardurile de credit emise de bancile si institutiile financiare partenere, clientii vor putea achita cu pana la 40 de rate fara dobanda. Mai mult, cardurile de cumparaturi eMAG Raiffeisen Bank solicitate in ziua de Black Friday vor fi alimentate cu un bonus de 200 de RON. Vezi oferta eMAG de Black Friday 2019 in acest articol.

Tot de Black Friday 2019, eMAG lanseaza alaturi de Mastercard o companie de promovare a platilor electronice, ce va fi valabila numai pe 15 noiembrie. Pe scurt, toti consumatorii care achita online pentru o comanda realizata pe emag.ro sau in aplicatia de mobil eMAG, prin intermediul unui card Mastercard sau Maestro salvat in contul personal eMAG, vor fi inscrisi automat in cursa pentru un BMW I3. Cardul poate fi salvat inainte sau in momentul unei tranzactii, accesand contul personal eMAG sau prin intermediul aplicatiei de mobil eMAG.

Black Friday 2019 pe Libris.ro: 190.000 de carti la reducere

De Black Friday 2019, Libris.ro a pregatit pentru 15 noiembrie reduceri pana la 95%, timp de 24 de ore, la 99% din produsele de pe site.

Anul acesta, pentru Libris.ro isi doreste un Black Friday ca la carte, pe langa stocul special de produse, a fost creata o pagina speciala pentru utilizatori, au fost alocate servere speciale astfel incat traficul sa nu fie ingreunat, indiferent de numarul de vizitatori, iar site-ul va dispune de asistenta tehnica dedicata pe intreaga durata a campaniei.

Vezi in acest articol mai multe informatii despre oferta Libris.ro.

Oferte Black Friday 2019 pe Vegis.ro: reduceri la produse naturiste

Vegis.ro urmeaza sa demareze campania de Black Friday 2019 pe data de 14 noiembrie, incepand cu ora 20.00. Campania se va incheia pe 16 noiembrie, cu un minut inainte de miezul noptii.

Se anunta reduceri de pana la 90%, in campanie fiind reduse aproape 2000 de produse, peste 25% dintre produsele listate fiind incluse in promotie. De la suplimente si remedii, apicole, produse bio, alimente si pana la cosmetice naturiste, in toate categoriile de pe site vor exista produse incluse in cea mai importanta campanie de reduceri din an. Nu lipsesc din reduceri nici produsele din top vanzari, precum Mierea de Manuka, uleiul de cocos, super-alimentele de la Niavis sau produsele alimentare bio.

Citeste mai multe AICI.

Black Friday 2019, pe Educlass.ro: Reduceri la jucarii educative

Pe EduClass.ro Black Friday 2019 urmeaza sa inceapa in seara de 14 noiembrie si va dura pana duminica, ora 23.59. Reducerile din acest an vor ajunge pana la 70% si vor fi aplicare la mai mult de 1200 produse, cu 20% mai multe fata de anul anterior.

Printre produsele incluse in campanie se regasesc gamele BigJigs, cu jucarii educative din lemn, Chalk&Chuckles, jucarii de creativitate si educative, Learning Resources, jucarii STEM, de creativitate si explorare, precum si jucarii de exterior: biciclete, casute de copii, masinute electrice.

Afla mai multe despre oferta din acest articol.

Reduceri de Black Friday 2019 la elefant.ro

Black Friday 2019 incepe pe 12 noiembrie, imediat dupa Singles’ Day, urmand sa intre in oferta peste 100.000 de produse din catalogul elefant.ro.

Vor fi reduceri de pana la 90%.

Vezi aici cateva idei de cadouri de pe elefant.ro pentru ea si pentru el.

Black Friday 2019 la SevenSins.ro: reduceri la lenjerie si costume de baie

Pe SevenSins.ro, Black Friday se desfasoara toata luna noiembrie, cu reduceri pana la 60% la seturi de lenjerie, pijamale, corsete, body-uri si alte piese de lenjerie intima, in timp ce costumele de baie beneficiaza de reduceri de 50%.

Aproape 70% dintre produsele de pe site beneficiaza de reduceri, iar comenzile sunt livrate in 48- 72 ore de la plasarea comenzilor.

Anul trecut cele mai cautate produse au fost seturile de lenjerie intima, costumele de baie, body-urile, chemise-urile si corsetele.

Black Friday 2019 la Acvatic Bebe Club: reduceri la abonamente

Nu doar magazinele online fac anul acesta reduceri consistente cu ocazia Black Friday. Clubul de inot pentru bebelusi Acvatic Bebe Club ofera luna noiembrie reduceri de 30% la abonamente cu lectii de educatie acvatica pentru bebelusi si copii mici.

"Vrem sa incurajam parintii sa aduca bebelusii la lectii de inot, pentru a le oferi acces la siguranta acvatica, dar si multitudinea beneficiilor pe care inotul le are asupra sanatatii -abilitati motrice si de coordonare, echilibrarea apetitului si a somnului intarirea sistemului imunitar", sustine Carmen Dumitri, fondator Acvatic Bebe Club. Vezi mai multe AICI.

Black Friday 2019 - reduceri de pana la 50% la produsele Farmec

Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, pregateste oferte avantajoase pentru consumatori cu ocazia Black Friday 2019, disponibile in magazinul online si in reteaua magazinelor de brand Farmec si Gerovital.

Campania de Black Friday se va desfasura in perioada 15 – 21 noiembrie si va consta in reduceri si alte beneficii la achizitia produselor din gamele de top Gerovital si Aslavital.

Pe durata campaniei, consumatorii vor beneficia de discounturi de pana la 50% pentru peste 100 de produse din diverse game, de la cele mai apreciate seturi de seruri, fiole si creme pana la produse de make-up si de ingrijre personala, inclusiv produse din game de lux sau profesionale, precum Gerovital Luxury si Gerovital Equilibrium.

Ofertele de Black Friday sunt valabile in reteaua celor 27 de magazine Farmec si Gerovital din tara, precum si in magazinul deschis in sistem de franciza, de la Bacau, dar si la achizitiile din magazinul online.

Printre alte beneficii se numara si oferirea transportului gratuit pentru comenzile de peste 59 Lei plasate in online, la plata cu cardul. Vezi detalii despre oferta Black Fraday 2019 la Farmec in acest articol.

Black Friday 2019 la kika: doua saptamani de reduceri

kika, unul dintre cei mari cunoscuti retaileri de mobila si decoratiuni, anunta reduceri de Black Friday 2019 de pana la 55% la peste 400 de articole, in magazinele din Bucuresti Militari si Pallady, o parte din produsele selectionate fiind disponibile si online.

Ofertele de Black Friday la Kika sunt valabile in perioada 15 noiembrie - 1 decembrie si sunt disponibile atat la articole de mobilier, cat si la corpuri de iluminat, decoratiuni, perdele si metraje.

In plus, in magazinele kika Militari si Pallady, majoritatea produselor vor putea fi comandate la pret redus chiar si dupa epuizarea stocului local. Vezi mai multe AICI.

Black Friday 2019 pe autovit.ro: discount-uri la autoturisme de pana la 40%

Autovit.ro pregateste trei zile de Black Friday pentru cei care vor sa isi cumpere o masina de pe cea mai mare platforma online din Romania destinata comercializarii de autoturisme noi si rulate. Pentru ca este o decizie importanta, consumatorii nu trebuie sa ia o decizie intr-o singura zi.

Cea de-a sasea editie de Black Friday pe Autovit.ro se desfasoara in perioada 13-15 noiembrie, oferind mai mult timp cumparatorilor sa isi gaseasca masina dorita. Black Friday a devenit o traditie pentru Autovit.ro, care a organizat prima editie dedicata autoturismelor in 2013.

In 2019, ofertele pregatite de partenerii Autovit.ro depasesc 100 de autoturisme de la cei mai cautati producatori, precum Volkswagen, Ford, Dacia, Opel, Renault, Seat, Mercedes, Audi, BMW, Volvo. Vezi mai multe despre oferta de anul acesta AICI.

Black Friday 2019 la Watchshop: ceasuri la 1 leu

Black Friday 2019 la Watchshop urmeaza sa inceapa pe 14 noiembrie si va tine pana duminica seara, 17 noiembrie.

Oferta va include o serie de reduceri, unele schimbandu-se chiar de mai multe ori in aceeasi zi.

Vor fi reduceri pana la 99%, printre care si ceasuri la 1 leu.