Avocatul Elenei Udrea, Veronel Radulescu, a prezentat, marti, un document care contine un raspuns al Comisiei Europene trimis Curtii Europene de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), in care spune ca Instanta suprema trebuie sa respecte deciziile Curtii Constitutionale cu privire la modul de compunere a completurilor de judecata.



El a fost prezent la Instanta suprema, unde se judeca o cale extraordinara de atac (recurs in casatie) introdusa de Elena Udrea in dosarul "Gala Bute".

Potrivit avocatului, deciziile Curtii Constitutionale privind modul de compunere a completurilor de judecata nu contravin dreptului european, astfel incat o instanta nationala trebuie sa le respecte.

El a prezentat un document cu doua concluzii ale Comisiei Europene privind respectarea deciziilor CCR:



in imprejurari de drept si de fapt, precum cele din cauza principala, nici art. 19 alin (1) din TUE si nici art. 325 alin (1) din TUFE, art. 1 alin (1) literele (a) si (b) si art. 2 alin (2) din Conventia elaborata in temeiul articolului K.3 din TUFE, privind protejarea intereselor financiare ale comunitatilor europene, si nici principiul securitatii juridice nu se opun unei decizii a Curtii Constitutionale care s-a pronuntat cu privire la legalitatea compunerii unor completuri de judecata, creand astfel premisele pentru admiterea unor cai extraordinare de atac impotriva hotararilor judecatoresti definitive;



cerinta de independenta consacrata la articolul 19 alin (1) din TUE, interpretat din perspectiva articolului 47 din carta, nu interzice ca o instanta nationala, in imprejurari precum cele din actiunea principal sa fie obligata, in temeiul dreptului national, sa respecte o decizie a Curtii Constitutionale, atunci cand aceasta decizie a fost pronuntata in urma unei proceduri care a fost initiata nu de una dintre partile la actiunea aflata pe rolul instantei mentionate, ci de un organ al statului membru in cauza.



"Acesta este raspunsul oficial al Comisiei Europene in dosarul nostru de la CJUE, care spune ca instanta nationala, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie, trebuie sa respecte deciziile CCR, conform dreptului intern, pentru ca dreptul UE nu interzice acest lucru. (...) In aceasta situatie, acest punct de vedere cantareste foarte mult in decizia CJUE, dar eu mi-as dori ca acest punct de vedere sa cantareasca mult si in deciziile ce urmeaza a fi date de completurile de la ICCJ, pentru ca vad ca se tot suspenda dosare si se tot fac sesizari la CJUE, in conditiile in care, iata, CE spune ca ele nu sunt justificate", a sustinut avocatul, care a estimat ca CJUE va da pana in primavara anului viitor o decizie in acest caz.

Pe 22 aprilie, Instanta suprema a dispus sesizarea CJUE, in procesul in care Elena Udrea solicita anularea condamnarii primite in dosarul "Gala Bute", fiind vorba de trei intrebari care se refera la posibilitatea unei instante nationale de a nu aplica o decizie a Curtii Constitutionale atunci cand sunt afectate interesele financiare ale comunitatii europene, scrie Agerpres.

Instanta suprema vrea sa afle daca aplicarea prioritara a dreptului Uniunii trebuie interpretata in sensul ca permite instantei nationale sa inlature aplicarea unei decizii a Curtii Constitutionale, pronuntata intr-o sesizare vizand un conflict constitutional.

In dosarul ''Gala Bute'', Elena Udrea a depus o contestatie prin care solicita anularea condamnarii de 6 ani inchisoare, avocatii sai invocand decizia Curtii Constitutionale privind modalitatea nelegala de constituire a completurilor de cinci judecatori de la Instanta suprema.

Udrea a fost trimisa in judecata de DNA pentru mai multe infractiuni, printre care si folosirea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

Si ceilalti condamnati din acest dosar au depus contestatii in anulare, respectiv Rudel Obreja (5 ani inchisoare cu executare), Tudor Breazu (trei ani de inchisoare cu executare), Stefan Lungu (un an si sase luni cu suspendare), Gheorghe Nastasia (patru ani cu suspendare), Ana Maria Topoliceanu (trei ani cu suspendare) si Dragos Marius Botoroaga (doi ani si sase luni cu suspendare).