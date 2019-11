Fie ca este vorba despre un prieten care a plecat la studii in alt oras sau de unul care lucreaza in strainatate si pe care nu l-ai vazut de foarte mult timp, momentul in care va reintalniti va fi unul magic. Chiar daca ati avut sansa sa vorbiti constant in toata perioada in care nu v-ati vazut, revederea propriu-zisa va fi incantatoare pentru amandoi.



Stiind acest lucru, probabil ca vrei sa-ti arati aprecierea fata de el printr-un cadou unic, de care sa se bucure si care sa-i fie util. Avand in vedere ca iti cunosti deja prietenul si ii cunosti preferintele prea bine, sansele de a da gres sunt foarte mici, insa pentru a-l suprinde cu adevarat, ar trebui sa-i faci un cadou cu adevarat special. Pentru a reusi acest lucru, iti oferim patru idei de cadouri deosebite. 1. Un accesoriu memorabil In cazul in care vrei sa-i faci prietenului tau un cadou practic, poti alege sa-i daruiesti un accesoriu. Astfel, poti sa te orientezi spre un breloc personalizat, un portofel de piele, o borseta sau un ceas de calitate, care sa-i aminteasca de tine de fiecare data cand verifica ora. In cazul in care stii ce marime de imbracaminte poarta, poti sa-i cumperi o jacheta sport, un tricou cu un mesaj amuzant sau unul cu supereroul lui preferat. De asemenea, daca are hobby-uri, ii poti oferi un accesoriu legat de sportul sau activitatea care il pasioneaza, precum o racheta de tenis, o pereche de schiuri sau o casca de ciclism. 2. Un preparat traditional Daca prietenul tau nu a mai fost pe acasa de foarte mult timp, probabil ca ii lipsesc, pe langa altele, si bucatele din zona sa natala. Astfel, cand va veti reintalni, acesta va aprecia enorm cadoul tau, care ii va aduce aminte de locurile dragi si de copilare. Totusi, in cazul in care prietenul tau locuieste intr-o tara indepartata, va trebui sa te interesezi ce tipuri de produse poti transporta in avion. Majoritatea companiilor aeriene impun restrictii asupra anumitor produse perisabile si exista riscul sa nu poti trece de controlul de securitate cu acele mancaruri. 3. O vacanta Daca iti vizitezi prietenul pentru o perioada mai mare de timp, ii poti face cadou o vacanta in care puteti merge impreuna. Ce mod mai bun de a depana amintiri si de a face impreuna lucrurile care va plac decat printr-o vacanta memorabila, petrecuta impreuna? Pentru a te asigura ca programul ii permite sa vina intr-o vacanta, ar trebui sa-l anunti dinainte si sa il intrebi daca ti se poate alatura. Nu este necesar sa organizezi o vacanta foarte scumpa, insa ar fi indicat sa gasesti o destinatie pe placul amandurora. In cazul in care sunteti pasionati de natura, organizeaza o excursie la munte, iar daca prietenul tau iubeste zonele insorite, rezerva-ti cateva zile pentru o escapada la mare. 4. Un obiect de colectie Daca prietenul tau este pasionat de obiectele de colectie sau pur si simplu s-ar bucura sa primeasca un cadou care sa-i aduca aminte de copilarie, atunci ar trebui sa-l impresionezi si sa-i oferi un astfel de cadou. Atunci cand spui obiect de colectie, nu trebuie sa te gandesti la o piesa de arta extrem de scumpa sau la un artefact nepretuit. Atat timp cat acel obiect provine dintr-o perioada care are o insemnatate emotionala pentru prietenul tau, impactul pe care cadoul tau il va avea asupra lui va fi enorm. Astfel, te poti orienta spre un disc de vinil, o moneda, un poster, o revista de benzi desenate sau chiar un joc video de colectie. Atunci cand faci un cadou prietenului tau, nu bugetul este cel mai important lucru, ci sufletul pe care il pui in alegerea darului. Atat timp cat il cunosti bine si acorzi suficient timp cautarii unui cadou potrivit, nu ai cum sa dai gres.

