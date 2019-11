Banat

Incepand din 12 noiembrie si continuand in cea mai mare parte a intervalului, valorile de temperatura se vor situa peste cele climatologic specifice in aceasta perioada din an. Astfel, maximele in timpul zilei se vor incadra, in medie, intre 17 si 20 de grade. Exceptand dimineata de 12 noiembrie, cand vor fi temperaturi minime de 5-9 grade, valorile din urmatoarele nopti si dimineti vor fi semnificativ mai mari raportat la normele perioadei si se vor situa intre 8 si 14 grade. O racire este estimata dupa 22 noiembrie, insa vremea va ramane usor mai calda decat in mod obisnuit in ultima parte a lunii noiembrie. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata in perioada 12-13 noiembrie si dupa 20 noiembrie.

Crisana

In mare parte a intervalului de prognoza (perioada 12-21 noiembrie), valorile de temperatura se vor situa peste cele specifice lunii noiembrie. Astfel, maximele din timpul zilei se vor incadra intre 16 si 20 de grade. Cu exceptia noptii de 11/12 noiembrie, vor fi temperaturi minime semnificativ mai mari - 6-12 grade. Pentru ultimele zile ale intervalului de referinta, este estimata o scadere a temperaturilor, insa acestea vor ramane in general peste mediile multianuale. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata in cea de-a doua saptamana de prognoza.

Transilvania

Incepand din 12 noiembrie si continuand in cea mai mare parte a intervalului, valorile de temperatura se vor situa peste cele specifice in aceasta perioada din an. Astfel, maximele diurne se vor incadra, in medie, intre 13 si 18 grade. Exceptand dimineata de 12 noiembrie, valorile din urmatoarele nopti si dimineti vor fi semnificativ mai mari raportat la normele perioadei si se vor situa intre 4 si 10 grade. O scadere a temperaturilor este estimata dupa 21 noiembrie, insa vremea va ramane usor mai calda decat in mod obisnuit in ultima decada a lunii noiembrie. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata in jurul datei de 13 noiembrie si din nou dupa 20 noiembrie.

Maramures

In mare parte a intervalului de prognoza (perioada 12-21 noiembrie), valorile de temperatura se vor situa peste cele specifice lunii noiembrie. Astfel, maximele pe timpul zilei se vor incadra intre 14 si 18 grade. Cu exceptia noptii de 11/12 noiembrie, abaterile pozitive ale minimelor fata de normalul perioadei vor fi semnificative, urmand a se inregistra valori de 6-10 grade, mediat regional. Pentru ultimele zile ale intervalului de referinta, este estimata o scadere a temperaturilor, insa acestea vor ramane in general peste mediile multianuale. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata in jurul datei de 13 noiembrie si din nou dupa 19 noiembrie.

Moldova

In cea mai mare parte a intervalului, regimul temperaturii aerului va fi caracterizat de valori mai ridicate decat ar fi normal in luna noiembrie. Astfel, maximele diurne se vor incadra, in medie, intre 12 si 17 grade. Exceptand noaptea de 11/12 noiembrie, care va fi mai rece, abaterile pozitive ale valorilor nocturne fata de normalul perioadei vor fi semnificative, minimele urmand a se incadra intre 6 si 10 grade, mediat regional. Pentru ultimele zile ale intervalului de referinta este estimata o scadere de temperatura, determinand valori apropiate si posibil chiar usor peste cele climatologic specifice. Regimul pluviometric se va mentine deficitar. Ploi in general slabe, cu caracter local, se vor semnala in jurul datei de 14 noiembrie si posibil dupa 20 noiembrie.

Doborogea

In cea mai mare parte a intervalui, vremea se va mentine mult mai calda decat in mod obisnuit in aceasta perioada din an, cu variatii nesemnificative de la o zi alta. Astfel, maximele diurne se vor incadra, in medie, intre 16 si 22 de grade, iar valorile nocturne vor fi de 8...13 grade, mediat regional. Dupa data de 22 noiembrie, este estimata o scadere a temperaturilor, insa cel mai probabil acestea vor fi apropiate sau usor peste cele climatologic specifice perioadei. Regimul pluviometric va fi unul deficitar, probabilitatea de aparitie a ploilor fiind mai ridicata doar spre finalul celor doua saptamani de prognoza.

Muntenia

In cea mai mare parte a intervalului, pana in jurul datei de 21 noiembrie, valorile de temperatura se vor situa cu mult peste cele normale in luna noiembrie, cu pana la 8-10 grade peste mediile multianuale. Astfel, maximele diurne se vor incadra, in medie, intre 17 si 21 de grade, iar minimele intre 6 si 11 grade, cu valori mai mici doar in noaptea de 11/12 noiembrie. O racire a vremii este estimata a se produce incepand din 22 noiembrie, totusi valorile termice vor fi inca usor mai mari decat cele obisnuite in ultima decada de noiembrie. Probabilitatea pentru ploi cu caracter local va fi mai ridicata in jurul datei de 13 noiembrie si dupa data de 20 noiembrie, insa regimul pluviometric se va mentine deficitar pentru mare parte a regiunii.

Oltenia

In cea mai mare parte a intervalului, valorile de temperatura se vor situa peste normele climatologic specifice in luna noiembrie. Astfel, maximele diurne se vor incadra, in medie, intre 14 si 18 grade. Abaterea pozitiva a valorilor minime fata de normalul perioadei va fi semnificativa, acestea urmand a se incadra intre 7 si 11 grade, mediat regional, cu exceptia noptii de 11/12 noiembrie cand se vor inregistra temperaturi mai mici. O racire a vremii este estimata a se produce dupa data de 21 noiembrie, insa temperaturile vor ramane in general usor peste mediile multianuale. Probabilitatea pentru ploi va fi mai ridicata in jurul datei de 13 noiembrie si din nou dupa 19 noiembrie.

La munte

Vremea se va mentine cu mult mai calda decat in mod obisnuit in luna noiembrie, in cea mai mare parte a intervalului, cu valori pozitive de temperatura atat ziua, cat si noaptea. Astfel, vor fi valori, in medie, de 5-10 grade ziua si 1-6 grade noaptea. Exceptie vor face crestele de peste 1800 m altitudine, unde vor fi posibile minime sub pragul de inghet in dimineata de 12 noiembrie. Dupa data de 21 noiembrie, este estimata o scadere a temperaturilor, insa cel mai probabil acestea vor deveni apropiate sau se vor situa inca usor peste cele climatologic specifice perioadei. Probabilitatea pentru precipitatii va fi mai ridicata in perioada 13-14 noiembrie si dupa 20 noiembrie.