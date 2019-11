Liviu Dragnea a fost adus marti dimineata de la Penitenciarul Rahova la Inalta Curte de Casatie si Justitie, unde avea programat un proces in care fostul presedinte al PSD solicita anularea condamnarii de 3 ani si 6 luni de inchisoare, primita in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.



Dragnea a venit in instanta insotit de mai multi gardieni, avand catuse la maini. Fostul lider al PSD nu mai avea mustata si era imbracat intr-o geaca de culoare inchisa.

Procesul s-a desfasurat intr-o sala unde in mod normal se judeca procese in materie civila, fara a avea boxa a arestatilor. Sedinta de judecata a durat doar cateva minute, deoarece Dragnea le-a cerut magistratilor amanarea procesului, pentru a-si angaja un avocat.

Instanta i-a admis cererea si a fixat un alt termen de judecata pentru 10 decembrie.

La iesirea din sala de judecata, Dragnea a refuzat sa raspunda intrebarilor jurnalistilor.

Pe 27 mai, Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv de Instanta suprema la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman, scrie Agerpres.

Conform rechizitoriului, Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, in schimbul unor foloase necuvenite, a procedat la mentinerea ilegala in posturi a doua angajate - Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.

Cele doua nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor de munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul Organizatiei PSD Teleorman, a aratat DNA.

Potrivit procurorilor, Dragnea a determinat-o pe Stoica sa se angajeze si sa fie remunerata in cadrul DGASPC Teleorman. El a mai fost acuzat ca a contribuit, prin influenta pe care o avea in calitate de presedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica sa fie mentinute in functie la DGASPC Teleorman.