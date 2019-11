Reducerile ajung la 90%, in campanie fiind reduse aproape 2000 de produse, peste 25% dintre produsele listate fiind incluse in promotie. De la suplimente si remedii, apicole, produse bio, alimente si pana la cosmetice naturiste, in toate categoriile de pe site vor exista produse incluse in cea mai importanta campanie de reduceri din an. Nu lipsesc din reduceri nici produsele din top vanzari, precum Mierea de Manuka, uleiul de cocos, super-alimentele de la Niavis sau produsele alimentare bio.

"Anul trecut produsele cu cele mai mari reduceri au fost epuizate intr-un timp record, iar anul acesta am alocat stocuri mult mai mari, inclusiv la produsele vedeta. De asemenea, am crescut capacitatea de procesare a comenzilor pentru a expedia cat mai rapid comenzile de Black Friday. Ne-am stabilit ca obiectiv sa expediem 75% din comenzi in primele 24h", declara Mihai Bucuroiu, Director de Dezvoltare si Fondator Vegis.ro.

Potrivit unui comunicat remis 9am, anul trecut Vegis.ro a inregistrat peste 1500 de comenzi in cadrul Black Friday, iar pentru anul acesta estimeaza o crestere de cel putin 30% fata de anul anterior. Dupa investitiile realizate in 2018 in depozit, capacitatea de procesare a comenzilor a crescut, astfel ca echipa Vegis.ro isi propune sa finalizeze expedierea comenzilor pana luni, 18 noiembrie.