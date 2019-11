Prim-ministrul Ludovic Orban sustine ca exista "un anumit grad de urgenta" cu privire la adoptarea deciziei de crestere a salariului minim.



"Vrem ca la baza deciziei cresterii salariului minim, pentru ca evident va fi o crestere a salariului minim, sa stea un studiu foarte serios, o analiza de impact. Am convenit ca un grup de specialisti din Ministerul Finantelor, din structura Secretariatului General specializat in analize de impact si din Ministerul Muncii sa pregateasca un astfel de studiu de impact. Ne intereseaza mai multi parametri, in primul rand indicatorii economici care sa stea la baza cresterii economice, evaluarea impactului intre un minim si un maxim de crestere a salariului minim, efectele pe care le inregistreaza asupra mediului privat, ne intereseaza foarte mult starea companiilor din domeniul unde un numar mare de angajati sunt pe salariul minim, sa le vedem profitabilitatea, sa evaluam costurile asupra fortei de munca. (...) De asemenea, am solicitat si Ministerului de Finante o analiza privind impactul bugetar al unei astfel de decizii, un minim si un maxim. Dupa ce vom avea un punct de vedere fundamentat, vom incepe negocierile cu patronatele si cu sindicatele. Veti afla cu cat se va mari salariul minim la finalul negocierilor pe care le purtam cu sindicatele si patronatele.

Cu siguranta exista un anumit grad de urgenta, pentru ca mediul de afaceri trebuie sa stie din timp, masura ar trebui adoptata cel tarziu pana la finale lunii noiembrie - inceputul lunii decembrie, astfel incat mediul de afaceri sa stie cu cat va creste salariul minim", a spus Orban, citat de romanialibera.ro.