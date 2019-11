Un roman a pledat "vinovat" luni la acuzatia ca a ucis-o, acum aproape sase ani, pe britanica Valerie Graves, o crima care a socat comunitatea din Bosham, in West Sussex (Anglia), transmite Press Association.



Artista in varsta de 55 de ani a fost ucisa cu bestialitate la cateva zile dupa Craciunul din 2013, fiind lovita in mod repetat cu un obiect contondent in dormitorul situat la parter al vilei de lux apartinand unor prieteni care i-o lasasera in grija, pe perioada vacantei.

Romanian man admits killing gran Valerie Graves at £1.6m Bosham house https://t.co/m6msKfF0Jy — The Sun (@TheSun) November 11, 2019

Cristian Sabou, din Dej, a comparut luni in fata tribunalului din Lewes si s-a declarat vinovat de uciderea femeii, scrie Agerpres.

Crima a declansat una din cele mai indelungate "vanatori" de suspecti din istoria politiei din Sussex. Sabou a fost arestat abia in iulie 2019, in Romania, fiind apoi extradat in Marea Britanie.