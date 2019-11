Curtea de Apel Bucuresti a hotarat luni ca Regia Autonoma de Distribuire a Energiei Termice Bucuresti (RADET) sa intre in faliment, decizia fiind definitiva.



Judecatorii de la CAB au respins apelurile facute in proces, fiind mentinuta decizia luata in aprilie 2019 de Tribunalul Bucuresti, prin care a fost declarat falimentul RADET, scrie Agerpres.

In luna aprilie, Tribunalul Bucuresti a respins planul de reorganizare depus de RADET si a dispus intrarea regiei bucurestene in faliment.

"Admite exceptia inadmisibilitatii addendumului la planul de reorganizare depus la data de 19.12.2018. Respinge ca inadmisibil addendumul la planul de reorganizare depus la data de 19.12.2018. Respinge ca neintemeiata cererea de confirmare a planului de reorganizare al debitoarei RADET. In temeiul art. 145 alin. 1 lit. B teza finala din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, dispune intrarea in faliment prin procedura generala a debitorului RADET. In temeiul art. 145 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolventei, ridica dreptul de administrare al debitorului si dispune dizolvarea societatii debitoare. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitoarei in sarcina lichidatorului judiciar. Stabileste termen de maxim 10 zile de la data notificarii deschiderii procedurii falimentului de predare a gestiunii averii de la debitor catre lichidator, impreuna cu lista actelor si operatiunilor efectuate pana la deschiderea procedurii. Dispune intocmirea si predarea catre lichidatorul judiciar, in termen de maxim 10 zile de la intrarea in faliment, a unei liste cuprinzand numele si adresele creditorilor si toate creantele acestora, cu indicarea celor nascute dupa data introducerii cererii de deschidere a procedurii", se spunea in decizia Tribunalului Bucuresti.

Tot atunci, instanta a numit lichidator judiciar provizoriu - pe ROMINSOLV SPRL -, acesta urmand sa notifice toti creditorii in legatura cu intrarea RADET in faliment.

"Nu credem in declararea falimentului, intrucat interpretarea noastra este aceea ca nu este permis de legislatia in vigoare", a afirmat Gheorghe Piperea, administratorul judiciar RADET, citat in comunicat.

Firea: Bucurestenii vor avea in continuare apa calda si caldura

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca, indiferent de sentinta de luni in procedura de faliment a RADET, bucurestenii vor avea in continuare apa calda si caldura, potrivit unui comunicat de presa al municipalitatii.

"Am luat masuri din timp pentru a putea garanta continuitatea agentului termic in Capitala. (...) O eventuala lichidare a RADET nu inseamna disparitia sistemului de termoficare, pentru ca activitatea regiei va fi preluata de Compania Municipala Termoenergetica", a explicat Firea.

Ea a amintit ca, atunci cand si-a preluat mandatul in 2016, RADET era in insolventa de facto si a solicitat in repetate randuri acordul consilierilor municipali pentru o solutie de reorganizare a activitatii acestei regii, insa abia in luna februarie, in acest an, a fost acceptata solutia infiintarii Companiei Municipale Termoenergetica.

"In ultimii 3 ani de zile, RADET a initiat cea mai ampla campanie de reparatii si inlocuiri de subansamble tehnice din ultimii ani, fiind inlocuiti aproximativ 180 kilometri conducta pe circuitele primar si secundar, din care 30 de kilometri pe reteaua primara, iar restul pe reteaua secundara. Pentru anul 2019, se preconizeaza ca vor fi inlocuiti pana la finalul sezonului rece 64 kilometri de retea, din care peste 20 de kilometri de retea primara", a precizat Firea.

Potrivit primarului general, au fost finalizate lucrarile de modernizare a tronsonului din conducta de termoficare Dn 700 - Magistrala II - III Grozavesti din Bulevardul Iancu de Hunedoara, care alimenteaza Cartierul Aviatiei, zona afectata de foarte multe avarii in ultimii ani.

Conform RADET, furnizarea agentului termic va fi reluata in 48 de ore.

Pentru realizarea solutiei tehnice provizorii (prin care se va asigura continuitatea furnizarii agentului termic pe toata durata desfasurarii lucrarilor din tronsonul final) este necesara oprirea agentului termic pentru apa calda si caldura pentru 48 de ore, incepand de lunea aceasta, ora 23,30.

Tot in acest an, au fost finalizate lucrari de inlocuire a retelelor de termoficare in alte zone in care cetatenii au resimtit disconfort iarna trecuta, dintre care municipalitatea aminteste: Bulevardul Theodor Pallady, Strada Petre Ispirescu, Strada Moinesti, Strada Ion Berindei, Piata Constitutiei, Strada Razoare, statia de metrou Pacii, Soseaua Virtutii (zona strandului Ciurel), Soseaua Pantelimon, Strada Lizeanu, Strada Matei Basarab, Campia Libertatii si Lujerului.

"Nu credem in declararea falimentului, intrucat interpretarea noastra este aceea ca nu este permis de legislatia in vigoare. Astfel, subliniem faptul ca regiile autonome se constituie si functioneaza in baza Legii nr. 15/1990 privind transformarea intreprinderilor socialiste de stat in societati comerciale si regii autonome - prin care anumite activitati (cum ar fi distributia energiei termice, transportul public local) sunt extrase din circuitul comercial obisnuit, pentru a fi incredintate regiilor autonome aflate sub autoritatea tutelara a primariilor ori a consiliilor locale sau judetene", a afirmat Gheorghe Piperea, administratorul judiciar RADET.

Conform acestuia, prin acte normative succesive, aceste regii autonome au fost transformate in societati nationale sau companii nationale, divizate in mai multe alte entitati independente unele de altele.

Cu toate ca functioneaza pe baza de gestiune economica si autonomie financiara si sunt proprietare ale bunurilor din patrimoniul propriu, regiile autonome fac parte din sectorul public, fiind intreprinderi publice, a mentionat Piperea.

El a spus ca regiile autonome au in patrimoniu, spre administrare, bunuri din domeniul public, utilizand, pentru "acoperirea eventualelor deficite" si pentru finantarea activitatii proprii, subventii de la bugetul central sau local, iar activitatea acestora poate fi influentata de stat prin credite cu dobanzi preferentiale, comenzi de stat, subventii, impozite si taxe.

"Regiile autonome sunt, indubitabil, comercianti si pot fi supuse procedurilor de insolventa (art. 3 din Legea insolventei nr.85/2014), insa nu pot fi supuse lichidarii prin faliment, dat fiind regimul juridic special al acestora, precum si faptul ca exercita activitati economice strategice la nivel national/local. Avand in vedere toate acestea, apreciem ca insolventa regiei autonome nu va putea adopta decat calea reorganizarii judiciare sau calea lichidarii planificate. Daca activitatea regiei autonome nu mai poate fi salvata prin reorganizare judiciara, lichidarea planificata este necesara pentru transferul ordonat al afacerii si al bunurilor din patrimoniului regiei autonome catre o alta intreprindere publica", a adaugat Piperea.