Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii.



"Celebrarea 'Zilei Veteranilor din Teatrele de Operatii' ne ofera prilejul de a transmite recunostinta noastra pentru militarii intorsi din teatrele de operatii si de a ne omagia eroii cazuti la datorie sub drapelul Romaniei.

Data de 11 noiembrie este sarbatorita in intreaga Europa si marcheaza intrarea in vigoare, in anul 1918, a Armistitiului semnat intre Puterile Antantei si Germania, care a incheiat Primul Razboi Mondial. Au fost create, atunci, conditiile favorabile realizarii Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Romania isi indeplineste cu profesionalism angajamentele asumate ca aliat si membru al comunitatii internationale si este un furnizor de securitate in Regiunea Marii Negre, o zona cu multe si dinamice provocari de securitate. Datoram acest lucru, in mare masura, militarilor prezenti in teatre de operatii din afara teritoriului national.

Imi exprim aprecierea fata de cadrele militare romane care participa la misiunile din Angola, Afganistan, Irak, Bosnia si Hertegovina si Kosovo si care constituie adevarate exemple de competenta profesionala, de simt al datoriei fata de tara si de spirit de sacrificiu.

Militarii nostri se bucura de respectul camarazilor din statele aliate si partenere si sunt adevarati ambasadori ai Romaniei, acolo unde interesele tarii noastre o cer.

Multumesc familiilor ramase acasa, care inteleg cat este de important sa ii sprijine pe cei plecati pentru a contribui la promovarea Romaniei in lume si la consolidarea statutului sau de membru al NATO, UE si partener strategic al SUA.

Felicitari tuturor militarilor romani care participa la misiuni de risc, pentru modul in care isi indeplinesc sarcinile, animati de onoare si de vocatia ultima de a-si apara tara.

La ceas aniversar, aduc un omagiu militarilor cazuti la datorie, iar veteranilor din teatrele de operatii le urez multa sanatate si succes in activitate!", a transmis Iohannis, potrivit Administratiei Prezidentiale.