Atunci cand vine vorba de mersul la sala, conteaza in egala masura atat exercitiile pe care le faci, cat si modul in care te pregatesti pentru efort fizic. Daca stii ce trebuie sa faci inainte sa mergi la sala si te pregatesti in mod corect, atunci iti va fi mai usor sa te antrenezi astfel incat sa obtii rezultatele dorite.



Ritualul de pregatire inainte de sala este important ca sa ai siguranta ca ai energia necesara si ca poti duce la bun sfarsit antrenamentul. Iata 4 lucruri care nu ar trebui sa lipseasca din rutina ta de pregatire pentru sala:

Odihneste-te suficient

Pregatirea pentru sala incepe chiar din momentul in care mergi la culcare. Un somn odihnitor este esential pentru ca mai apoi sa poti efectua toate acele sprint-uri si abdomene sau sa alergi cativa kilometri in plus pe banda de alergare. Cu alte cuvinte, somnul iti da energia de care ai nevoie si, mai apoi, permite organismului sa se refaca dupa sala, precum un circuit continuu cu multiple beneficii pentru corpul tau, ne arata cei de la healthline.com.

In plus, in timpul somnului este eliberat hormonul cresterii. In timpul copilariei, acesta ajuta la dezvoltarea corpului, insa, pe masura ce inaintam in varsta, acest hormon este responsabil pentru refacerea organismului dupa efort fizic intens si cresterea masei musculare.

Consuma multe lichide...

Hidratarea este, bineinteles, esentiala pentru sanatatea noastra, insa joaca un rol important si in cazul in care mergi in mod frecvent la sala. Nu doar ca previi deshidratarea care apare in urma transpiratiei excesive din cauza efortului depus, ci iti si ajuti corpul sa isi pastreze energia de care are nevoie.

Cantitatea necesara de apa depinde de la o persoana la alta, insa e recomandat sa consumi macar doi litri de apa sau opt pahare pe zi. Un mod prin care iti poti da seama daca organismul este deshidratat este urina. Cu cat este mai inchisa la culoare, cu atat este mai important sa bei apa, deoarece acesta reprezinta un semn al deshidratarii.

...dar si ceasca de cafea

In mod surprinzator sau nu, cafeaua joaca un rol la fel de important in pregatirea pentru sala precum somnul sau consumul de apa. In mod evident, principalul beneficiu este faptul ca iti da energia de care ai nevoie si nu numai. Cafeaua te ajuta sa te concentrezi mai bine in timpul exercitiilor fizice, accelereaza arderea grasimilor si reduce durerile musculare care pot aparea dupa ce ai mers la sala, beneficiu care se datoreaza antioxidantilor naturali din compozitia acesteia.

Asa ca, inainte sa pleci de acasa, nu ezita sa iti prepari o ceasca cu cafea pe gustul tau, pe care o poti savura in drumul spre sala. Pentru a reduce durerile musculare, e recomandat sa consumi cafea cu 24 sau 48 de ore inainte de sala.

Ia o gustare

Este indicat sa mananci cu o ora sau doua inainte sa mergi la sala pentru a avea energia necesara. Daca faci miscare pe stomacul gol, nu faci nimic altceva decat sa iti dai peste cap obiectivele finale, iar acest lucru se intampla pentru ca organismul isi va lua energia de care are nevoie din arderea muschilor si nu vei putea creste masa musculara.

Totusi, in cazul in care nu iti este foame si nu poti consuma o masa completa, atunci poti opta pentru o gustare. Poti consuma batoane proteice, smoothie-uri cu fructe, banane, iaurt grecesc sau mere cu unt de arahide si stafide.

Asigura-te ca te-ai odihnit suficient si ca ai consumat alimentele necesare pentru a putea sa faci fata exercitiilor fizice la sala. Nu in ultimul rand, nu uita de cele 10 minute de exercitii de incalzire care sunt esentiale inainte sa faci efort fizic sustinut.