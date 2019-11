Candidatul USR PLUS la alegerile prezidentiale, Dan Barna, sustine ca, potrivit rezultatelor numaratorii paralele, nu a reusit sa obtina suficiente voturi pentru a intra in turul doi.



"Va multumesc tuturor celor care ati avut incredere in mine si in Alianta USR PLUS la aceste alegeri. Le multumesc in mod special celor din Diaspora pentru prezenta istorica de astazi.

Potrivit datelor pe care le avem in urma numaratorii paralele, nu am reusit sa intram in turul 2. Am sperat pana in ultimul moment, dar nu avem suficiente voturi.

Dincolo de voturi, aceasta campanie a insemnat sute de mii de romani cu care am vorbit, lucrurile pe care le-am invatat de la ei, miile de kilometri pe care i-am strabatut prin toata tara. Sunt alaturi de colegii mei, care au muncit enorm in aceasta campanie si le transmit ca sunt mandru de ceea ce am reusit sa facem. Vom continua sa luptam cu toata energia noastra pentru o Romanie care se modernizeaza si se curata de coruptie.

Alianta USR PLUS va continua. Ramanem acea forta politica in care oamenii isi pun sperantele pentru schimbarea adevarata a Romaniei. Continuam impreuna si nu ne vom da batuti", a scris Barna pe Facebook.