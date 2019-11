Din ce in ce mai multe persoane se plang (sau nu!) de atacuri de panica si ne intreaba ce ar putea face asa incat sa-si usureze, sa-si vindece afectiunea.



Sunt cateva lucruri de facut in mod constant si altele de facut in momentul cand se declanseaza atacul de panica.

Ai grija de sanatatea ta mereu!

Inainte de toate, trebuie sa-ti cunosti starea de sanatate. Adica sa mergi la medic, sa-ti faci analizele anuale si sa stii exact cum stai. Asa o sa-ti fie clar in momentul atacului ca nu ai nicio problema la inima - asa cum pare - si ca e vorba doar de panica, care trece de obicei in cateva minute. Atacul de panica este un simptom anxios, o reactie temporara la un stimul sau la ceea ce pacientului i se pare a fi un stimul. Este o problema care trebuie diagnosticata de catre un psihiatru si tratata medicamentos si prin sedinte de terapie recuperatorie. Stiind toate acestea si facand ceea ce trebuie pentru sanatatea ta, o sa depasesti mai usor atacul in sine. Vei fi mai sigur(a) pe tine si nu vei atrage atentia celor din jur cu manifestari iesite din comun. De asemenea, e important sa duci o viata echilibrata: somn suficient, iesiri in natura, alimentatie sanatoasa. Sa nu te incarci in fiecare zi cu tot felul de treburi de facut. Pastreaza putin timp si pentru tine.

Ce sa faci ca sa controlezi concret atacul de panica?

Indiferent unde te-ai afla cand se petrece atacul, e bine sa te retragi intr-un loc linistit. Nu te ajuta daca stai in aglomeratie. Dupa ce ai gasit acest loc, incearca sa-ti controlezi respiratia. Urmareste-ti respiratia si incearca sa te calmezi. Adu-ti aminte ca e vorba doar de cateva minute mai dificile dupa care totul revine la normal. Pe durata atacului te confrunti si cu o incordare musculara. Incearca sa te relaxezi si la nivel muscular. Aseaza-te confortabil, bea putina apa. Daca cineva din preajma observa ca se petrece ceva cu tine, spune-i ca nu e necesar sa cheme salvarea sau un medic. Nu te afli in pericol imediat asa incat sa ai nevoie de asistenta de urgenta.

Vorbeste cu specialistii

E necesar sa spui psihiatrului care este frecventa si intensitatea atacului de panica. In functie de asta iti poate ajuta tratamentul medicamentos. De asemenea, trebuie sa-i spui psihologului. Ca sa stie cum anume abordeaza recuperarea ta.

Daca stii ca ai aceasta boala dar a ramas nediagnosticata oficial pentru ca nu vrei sa fii stigmatizat(a) social, iti recomandam sa consulti specialistii in cel mai scurt timp. Nu trece de la sine. Cu cat amani, cu atat situatia se agraveaza. Meriti sa ai grija de tine.