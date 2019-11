Un nou-nascut a fost gasit mort, sambata, in incinta unei firme din orasul Topoloveni, din cercetari reiesind ca mama este o angajata a societatii, a anuntat Biroul de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges.

"In cursul zilei de 9 noiembrie, politistii din cadrul Politiei Topoloveni au fost sesizati cu privire la faptul ca in incinta unei societati a fost identificat un nou-nascut decedat. Din cercetari a rezultat ca o femeie de 35 de ani din Bogati, angajata a societatii, ar fi nascut la termen, in cursul noptii de 8 spre 9 noiembrie, dupa care ar fi abandonat nou-nascutul", se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Arges.

Conform aceleiasi surse, politistii au intocmit dosar penal pentru savarsirea infractiunii de uciderea ori vatamarea nou-nascutului savarsita de catre mama, cercetarile fiind continuate sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Topoloveni.

Femeia de 35 de ani a fost condusa la sediul Politiei Topoloveni, pentru cercetari si luarea masurilor legale care se impun, scrie Agerpres.