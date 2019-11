Indatorarea peste puterile tale, cheltuielile inutile, ignorarea oportunitatilor de a economisi sau amanarea platilor obligatorii afecteaza in mod negativ bugetul tau lunar. Intocmirea unui plan financiar care sa functioneze pentru tine nu este o sarcina usoara, insa poti incerca sa eviti greselile care te afunda in datorii. Cu toate ca veniturile sunt asemanatoare, problemele financiare afecteaza populatia diferit, deoarece unii oameni isi gestioneaza atent castigurile, in timp ce altii rispesc banii fara sa isi dea seama.



Potrivit specialistilor, cea mai buna modalitate de a tine evidenta veniturilor si a cheltuielilor este prin stabilirea unui buget personal. Iata cateva sfaturi utile care te vor ajuta sa faci mai usor fata dificultatilor financiare.

1. Creeaza o structura clara

Iti va fi mult mai usor sa construiesti un buget daca te ghidezi dupa o structura bine pusa la punct. Astfel, intr-o prima faza este estential sa-ti calculezi veniturile si cheltuielile pentru a stabili unde anume te afli. Pune pe hartie salariile, bonusurile, primele sau alte sume pe care le castigi in mod independent. Ia in considerare valorile pe care le obtii periodic, pe care te bazezi luna de luna, ca sa iti fie mai usor sa pregatesti un buget realist. Apoi, trece in revista costurile fixe, precum cele cu locuinta si cheltuielile variabile care includ banii pentru mancare ori petrecerea timpului liber. O imagine cat mai clara asupra situatiei tale financiare te va ajuta sa iti plancifici atent activitatile viitoare.

2. Stabileste obiective financiare

Atunci cand nu reusesti sa te descurci cu banii de la o luna la alta, economisirea pare un obiectiv de neatins. Ei bine, trebuie sa stii ca setarea unor teluri reprezinta un pas important in protejarea viitorului tau. Ai la dispozitie doua variante care iti vor asigura succesul financiar, si anume stabilirea unor obiective pe termen scurt si a unora pe termen lung. In acest sens, planurile imediate pun accent pe modul in care vei folosi banii saptamana sau luna aceasta. De exemplu, reducerea abonamentului la cablu reprezinta un obiectiv pe termen scurt care te poate ajuta sa economisesti mai multi bani.

Pe o perioada mai lunga de timp, vorbim de distribuirea banilor in cursul mai multor ani. Poate fi vorba de obiective financiare mai indepartate, precum achizitia unei proprietati, un plan de pensii, scoala copilului sau un cont de economii. Ambele tipuri de obiective sunt legate intre ele, deoarece modul in care reusesti sa salvezi ceva bani in prezent influenteaza bugetul tau din viitor.

3. Scapa de datoriile vechi

Atunci cand ai datorii, te simti coplesit, deoarece nu stii cum sa le acoperi mai repede. Pentru a te incadra intr-un buget realist, este indicat sa scapi de datoriile vechi. De exemplu, daca ai inceput deja sa respecti planificarea bugetara, apeleaza la credite online pentru a achita restantele din urma si include noile rate ca parte din buget. In acest fel, vei avea intotdeauna bani pentru plata datoriei, pentru ca ai o evidenta asupra veniturilor si poti renunta usor la diferite cheltuieli. Creditele online pot fi accesate rapid, printr-o simpla procedura online, iar rambursarea sumei poate fi facuta selectand cea mai buna optiune pentru tine.

4. Schimba-ti obiceiurile

Daca ai trecut deja pe hartie castigurile si cheltuielile tale lunare, poti observa mai usor la ce anume poti sa renunti ca sa ai bani pentru atingerea obiectivelor stabilite. Este recomandat sa incerci sa iti schimbi obiceiurile de consum chiar daca nu ai neaparat nevoie.

Incearca sa reduci din cheltuielile variabile care presupun iesiri dese in oras sau achizitionarea unor haine noi. S-ar putea sa observi ca nu ai nevoie de atat de multe lucruri si ca mare parte din banii tai sunt cheltuiti pentru dorinte de moment. Nu uita ca lucrurile marunte sunt cele care consuma cel mai mult, asa ca nu ar fi rau deloc sa lucrezi si la obiceiurile casnice. Ai grija cum folosesti apa, instaleaza becuri economice ca sa reduci consumul de electricitate sau diminueaza viteza la internet ca sa platesti mai putin. Cateva modificari minore aduse stilului tau de viata te vor ajuta sa economisesti mai mult.

5. Tine bugetul sub control

Nu este de ajuns sa stabilesti un plan pe termen scurt si sa renunti imediat ce ai intampinat primul obstacol. Stabilirea unui buget reprezinta un pas urias in viata ta. Ca sa iti administrezi eficient banii trebuie sa fii consecvent, sa urmezi planul si sa aduci modificari acolo unde simti ca lucrurile nu sunt tocmai in regula. Este important sa mentii un echilibru permanent daca iti doresti sa indeplinesti toate obiectivele financiare stabilite.

Planificarea unui buget reprezinta o cale sigura catre administrarea corecta a banilor. Majoritatea oamenilor se confrunta cu dificultati financiare, insa mare parte din acestea nu sunt generate de castigurile mici, ci de slaba gestionare a finantelor. Tine cont de sfaturile prezentate si preia controlul asupra banilor tai, iar astfel vei deveni mai linistit si mai increzator in propriile forte!