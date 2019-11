Primaria Sibiua a amplasat in Piata Mare din centrul istoric un brad de Craciun, care a costat peste 600.000 de lei.



"Primaria Sibiu a achizitionat un nou brad de Craciun pentru Piata Mare. Bradul artificial masoara 24 de metri inaltime si 9-10 metri latime la baza, are un aspect natural si culoarea verde. Acesta este alcatuit din peste 2.400 de crengute si a fost livrat impreuna cu ornamentele specifice: peste 5.000 de globuri argintii, aurii si rosii, ghirlande luminoase cu lumina alba si rece si o stea tridimensionala in varf. Montarea acestuia in Piata Mare se va finaliza in aceasta saptamana pentru a fi pregatit pentru deschiderea Targului de Craciun in 15 noiembrie", a declarat Mirela Gligore, purtatorul de cuvant al institutiei.

Bradul artificial ar fi costat 631.000 lei si urmeaza sa fie folosit mai multi ani, conform sursei citate.

Bradul de Craciun donat anul trecut orasului de o companie locala urmeaza sa fie pus in Piata Mica din centrul istoric al Sibiului, noteaza dcnews.ro.