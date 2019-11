O femeie in varsta de 51 de ani din Alba Iulia a fost retinuta de catre autoritati, fiind banuita ca a inselat o casa de ajutor reciproc cu 32.000 de lei.



"La data de 7 noiembrie 2019, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba au luat masura retinerii, pentru o perioada de 24 de ore, fata de o femeie de 51 de ani, din Alba Iulia, care este banuita de savarsirea infractiunilor de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata si uz de fals.

In sarcina femeii s-a retinut faptul ca, in cursul lunii august 2016 ar fi obtinut un imprumut, in valoare de 12.000 de lei, de la o casa de ajutor reciproc cu punct de lucru in municipiul Sebes, folosindu-se de o adeverinta care atesta, in fals, faptul ca era angajata unei societati comerciale.

Din cercetari a rezultat ca, femeia ar fi intocmit acea adeverinta, folosindu-se de stampila societatii respective, pe care ar fi obtinut-o, in virtutea unei relatii de prietenie, de la contabila firmei.

Ulterior, banuita ar mai fi intocmit alte astfel de adeverinte false, pe numele a 7 persoane din municipiul Alba Iulia, pe care le-ar fi determinat, contra unor sume modice de bani, sa solicite credite, aceleiasi case de ajutor reciproc, banii obtinuti, in suma totala de 20.000 de lei, insusindu-si-i.

Ancheta politistilor le vizeaza, sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la inselaciune respectiv fals in inscrisuri sub semnatura privata si pe cele 7 persoane care au intermediat obtinerea sumelor de bani cat si pe contabila societatii comerciale care i-a pus la dispozitie femeii retinute, stampila societatii.

In cursul zilei de azi, 8 noiembrie, retinuta va fi prezentata in fata procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, pentru dispunerea masurilor legale", se arata intr-un comunicat al IPJ Alba.