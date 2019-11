Cercetatorii Kaspersky au raportat o crestere accentuata a activitatilor frauduloase in domeniul comertului electronic, in contextul unei perioade intense de vanzari in tarile asiatice – cu ocazia Zilei Persoanelor Singure (11 noiembrie). Desi aceasta sarbatoare este originara din China, a devenit relevanta pentru multi utilizatori de pe piete de e-commerce din intreaga lume. Promotiile dinaintea sarbatorii si vanzarile de pe platforme globale din Asia sunt primite cu interes si la nivel international, iar escrocii vizeaza acum utilizatorii in diferite limbi.



Cercetatorii Kaspersky au detectat prima data un varf in atacurile de phishing financiar inainte de reducerile cauzate de Ziua Persoanelor Singure, in 2018. Dupa cum se poate observa din graficul de mai jos, numarul mediu de atacuri de phishing financiar fluctua in jur de 350.000 pe zi in octombrie. Apoi, cu cateva zile inainte de 11 noiembrie 2018, numarul de atacuri a depasit 950.000. Cercetatorii sunt din nou martori in acest moment la atacuri similare de spam si phishing si recomanda tuturor sa fie atenti cu achizitiile facute.

Potrivit unui comunicat remis 9am, cercetatorii Kaspersky au descoperit cateva amenintari in aplicatii mobile, care au fost deghizate in platforme populare de e-commerce. Ponderea magazinelor care au oferte speciale pentru Ziua Persoanelor Singure este in mod traditional ridicata. In 2019, 83% dintre magazinele online se prefac ca sunt piete asiatice, in timp ce in 2018 numarul a ajuns la 93%.

„ Desi Ziua Persoanelor Sigure este un bun moment pentru a face cumparaturi, deoarece reducerile si promotiile sunt intens promovate, este si un moment de varf pentru autorii de mesaje phishing si spam”, spune Andrey Kostin, security researcher la Kaspersky. „Infractorii devin mai activi in aceasta perioada. In cautarea de reduceri mari si oferte limitate, oamenii sunt mai putin atenti si risca sa nu distinga un site web de phishing de unul legitim. Totusi, astfel de lucruri nu ar trebui sa fie un obstacol pentru cei care vaneaza cele mai bune oferte acum. Utilizatorii nu au de ce sa-si faca griji daca respecta masurile de baza de securitate cibernetica.”

Daca faceti cumparaturi online in aceasta perioada, va recomandam: