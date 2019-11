Un stil de viata sanatos este idealul la care tindem multi dintre noi.



Si, chiar daca in ziua de astazi pare din ce in ce mai complicat sa iti gasesti echilibrul si bucuria de care ai nevoie, exista multe metode pe care natura ni le pune la dispozitie pentru a avea o viata armonioasa. Iata in randurile urmatoare cateva trucuri aflate la indemana tuturor.

Te sustine sa ai o piele sanatoasa, fara probleme

Stii deja ca in industria ingrijirii corporale, exista numeroase tehnici care se bazeaza pe beneficiile aduse de natura. Metodele naturiste reprezinta o tendinta actuala de intoarcere la conceptele de baza. Astfel, devenim tot mai constienti ca anumite substante chimice pe care le gasim in creme, geluri de dus, sapunuri nu sunt tocmai benefice pielii. Din acest motiv, industria produselor cosmetice BIO care contin doar ingrediente naturale incepe sa se dezvolte tot mai mult. Pe lista celor mai importante componente care ar trebui sa se regasesca si in trusa ta cu creme, lotiuni si produse pentru corp sunt: uleiurile de samburi de struguri, uleiul de argan, uleiul de cocos, aromele esentiale, tincturile facute din diferite plante aromate, pudra de argila, carbunele s.a.

Iti asigura toti nutrientii esentiali de care ai nevoie

Pentru a functiona la parametri optimi, corpul fiecaruia are nevoie de o alimentatie bogata in nutrienti. Din pacate, traim intr-o era a produselor procesare, care abunda in calorii, dar sunt sarace in substante nutritive. Conform datelor furnizate de Institutul National de Statistica, romanii consuma in medie 3500 de calorii pe zi, cu aproximativ 1000 mai mult decat nivelul recomandat de nutritionisti. Pentru a evita problemele cauzate de cresterea in greutate, este bine sa ne reindreptam atentia catre o alimentatie bazata pe produse cat mai naturale, oferite chiar de Mama Natura. Fructele, legumele, radacinoasele, semintele, nucile, toate ofera intreaga paleta de nutrienti de care organismul are nevoie pentru a fi sanatos.



Surse bogate in proteine: soia, mazare, cartofi copti, spanac, brocoli, varza de Bruxelles, oua, carne alba;



Surse bogate in vitamine : germeni de grau, catina alba, legumele verzi, branza Camembert, arahidele;



Surse bogate in carbohidrati: struguri, curmale, banane, pere, ananas, naut;



Surse bogate in minerale: caisele deshidratate, fructele si legumele intens colorate, ceapa, usturoiul, ouale, carnea;



Surse bogate in grasimi sanatoase: pestele, uleiul de masline, semintele de in, avocado, fructele oleaginoase.

Iti ofera energie si o stare emotinala buna

Numeroase studii au dovedit faptul ca o ora pe zi petrecuta intr-un loc aproape de natura te poate ajuta sa scapi de stres, anxietate, depresie si sa devii mai calm, mai creativ, mai dinamic, energic si plin de viata. Ai observat, probabil, efectul pe care il are natura asupra starii de spirit de fiecare data cand ai mers pe munte, te-ai plimbat printr-o padure, ai stat vara pe faleza si ai ascultat zgomotul produs de valurile marii. Toate aceste momente aduc beneficii mai ales asupra creierului, fiind mult mai bine oxigenat cand ne aflam in mijlocul naturii, emisferele cerebrale se echilibreaza, iar creierul incepe sa secrete hormoni raspunzatori de starea noastra de fericire: endorfina, dopamina, serotonina, oxitocina.

Te ajuta sa scapi de stres

O cana de ceai din plante, savurat seara dupa o zi lunga de munca sau o baie fierbinte in care ai pus cateva picaturi de ulei esential de lavanda sau busuioc te pot ajuta sa scapi de stresul acumulat peste zi. Pentru sezonul rece sau perioadele in care suntem predispusi anxietatii, sunt de mare ajutor urmatoarele plante: sunatoarea, numita si „prozac natural”, paducelul, teiul, iasomia, busuiocul, ceaiul verde, passiflora. Bea doua cani de infuzie pe zi si bucura-te de efectul calmant si relaxant pe care il au astfel de plante