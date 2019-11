Doar 30 de minute de exercitii fizice practicate zilnic pot contribui la alungarea depresiei, chiar si in cazul persoanelor al caror istoric familial creste predispozitia la aceasta afectiune, conform unui studiu realizat in Statele Unite, citat miercuri de Press Association.



Studiul a concluzionat ca exercitiile fizice, precum yoga si dansul sau utilizarea unei benzi de alergare, a bicicletei eliptice ori a aparatului de vaslit, pot reduce riscul de depresie cu pana la 17%, in cazul in care sunt practicate zilnic, in medie, timp de 30 de minute.

In comparatie cu persoanele sedentare, cele care fac sport circa o jumatate de ora pe zi au prezentat un risc redus de depresie. In plus, potrivit studiului, cu cat un individ este mai activ, cu atat riscul sau de a suferi de depresie se diminueaza.

Alergarea si mersul pe jos s-au dovedit eficiente impotriva depresiei, insa au fost observate rezultate mai bune in cazul exercitiilor de gimnastica aerobice, yoga si a celor practicate cu ajutorul aparatelor din sala de fitness.

Autorii cercetarii au analizat datele a 7.968 de persoane, printre acestea numarandu-se 628 de subiecti care fusesera diagnosticati cu depresie timp de doi ani.

Rezultatele studiului, publicate in jurnalul Depression And Anxiety, au demonstrat ca persoanele care practica exercitii fizice timp de cateva ore pe saptamana - cel putin 30 de minute pe zi - prezentau un risc redus de a fi diagnosticate cu un nou episod de depresie, chiar si in conditiile in care aveau un risc ridicat de a suferi de aceasta afectiune pe cale genetica, scrie Agerpres.

''Concluziile noastre sugereaza cu fermitate ca, in cazul depresiei, genele nu dicteaza destinul si ca activitatea fizica are potentialul de a neutraliza riscul adaugat de episoade viitoare (de depresie) in cazul indivizilor cu vulnerabilitate genetica'', a explicat Karmel Choi de la Facultatea de Sanatate Publica de la Harvard.

''Oferim dovezi promitatoare ce pot fi utile furnizorilor de asistenta medicala primara si sanatate mintala pentru a face recomandari pacientilor si a-i asigura ca pot face ceva semnificativ pentru a-si reduce riscul, chiar daca depresia face parte din istoricul familiei lor'', a adaugat Choi.