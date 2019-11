Un barbat de 54 de ani din Pausesti-Maglasi s-a ales cu dosar penal pentru violenta in familie si a primit si ordin de evacuare a locuintei, dupa ce pe o retea de socializare au aparut fotografii cu mama lui batuta, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea.





Potrivit sursei citate, politistii s-au autosesizat in acest caz si s-au deplasat la locuinta celor doi, constatand ca femeia in varsta de 72 de ani fusese agresata de fiul ei in urma cu cateva zile.

"La data de 6 noiembrie a.c., politistii din Pausesti-Maglasi s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca pe o retea de socializare au fost postate fotografii cu o femeie, din comuna, care prezenta mai multe leziuni la nivelul fetei, consemnandu-se ca aceasta ar fi fost agresata de fiul ei. Politistii s-au deplasat imediat la locuinta femeii, unde au constatat ca cele sesizate se confirma. In fapt, la data de 2 noiembrie a.c., pe fondul unui conflict spontan si al consumului de alcool, batrana de 72 de ani, ar fi fost agresata de fiul sau de 54 de ani. Batrana a refuzat deplasarea la o unitate spitaliceasca sau solicitarea unui echipaj medical", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Catalin Udrea.

El a mentionat ca pe numele barbatului a fost emis ordin de protectie provizoriu, acesta fiind obligat sa evacueze locuinta si sa pastreze o distanta de minim 50 de metri fata de mama sa, politistii intocmindu-i, totodata, si dosar penal pentru savarsirea infractiunii de violenta in familie, scrie Agerpres.